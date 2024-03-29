Кипит жизнь на заводах

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил завод «Кумтор Голд Компани» по переработке шин в Токмоке.



Цель проекта «Превращаем отходы в деньги» — создание предприятия по немецкой технологии, которое восстанавливает шины любого размера, снижает стоимость их замены и повышает эффективность работы компании «Кумтор Голд Компани» за счёт создания новых источников дохода, при этом уменьшая вредное воздействие отходов пластиковых изделий.

Сейчас завод работает в тестовом режиме. Полный запуск запланирован на конец 2024 года. На предприятии трудится около 200 человек. В час перерабатывается более 2 тонн старых шин. На реализацию проекта направлено $19,2 млн.

Производимая продукция станет реализовываться не только в Кыргызстане, но и экспортироваться в соседние государства. Завод планирует выпускать из резиновой крошки функциональные детско-спортивные площадки. Глава Кабмина Акылбек Жапаров отметил, что их нужно установить в школах и парках страны.

Во время рабочей поездки в Чуйскую область глава Кабмина также посетил предприятие по производству табачной продукции, стиков, электронных сигарет «Центр Азия Табак» в Токмоке. Запуск завода ожидается в текущем году. Готовую продукцию станут экспортировать в Китай, в азиатские и арабские страны. Компания планирует трудоустроить 2 тыс. человек. Первоначальные капитальные вложения составят $100 млн. В дальнейшем сумма выйдет в $500 млн.

Также глава Кабмина ознакомился с ходом строительства завода по производству клинкера «Терек-Таш» в Кеминском районе. Ввод в эксплуатацию ожидается в августе. Производственная мощность предприятия составит 3800 тонн в сутки (более 1 млн тонн в год). Общая сумма инвестиций — $160 млн.

Акылбек Жапаров увидел воочию, как возводится текстильная фабрика «Бурана Текстиль». Предприятие на стадии завершения строительства. При полной производственной загруженности завода можно создать до 500 рабочих мест. Общий объём инвестиций в проект — $2 млн.

Во время рабочей поездки глава Кабмина посетил и компанию по производству молочной продукции и макаронных изделий «Умут и Ко». Там работают около 300 человек. Сейчас строятся овощеперерабатывающий завод и комплекс картофелехранилища на 40 тыс. тонн.

Акылбек Жапаров по итогам рабочей поездки дал ряд поручений по оказанию содействия в запуске предприятий и поддержке их деятельности.

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