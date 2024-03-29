Мы хотим работать!

Взрослых людей с инвалидностью в нашей стране — более 170 тысяч человек, а трудоустроены от силы 20%. Ежегодно проводится работа по интеграции людей с ОВЗ в общество и вовлечению их в рынок труда.

Некоторые меры государственной политики в этой сфере направлены на устранение барьеров, существующих для лиц с инвалидностью. Например, выделение квот, которые регламентируют возможность ЛОВЗ устроиться на работу в госструктуры или госпредприятия. Речь о 5% от общего числа сотрудников компании, при условии, что их численность более 20 человек. Например, если в госструктуре трудятся 100 человек, то квота на выделение рабочих мест лицам с инвалидностью — 5 рабочих мест. Но эти параметры распространяются только на государственные предприятия. С частными компаниями всё сложнее, они вправе самостоятельно решать, брать на работу таких людей или нет. Да и в госорганизациях не спешат выполнять регламентируемые правила, и люди с ОВЗ часто сталкиваются с дискриминацией со стороны работодателей.

Поэтому до сих пор важный источник дохода инвалидов — это пособия или пенсии, которые, несмотря на значительные повышения, остаются на уровне ниже прожиточного минимума. Право получения и размер пенсий по инвалидности не привязаны напрямую к степени ограничения способности к трудовой деятельности. Такой подход не сдерживает возможность занятости лиц с ограниченными возможностями.

ШАНС ЕСТЬ ВСЕГДА

Между тем в столице стартовал проект по трудоустройству людей с инвалидностью, организованный общественным объединением девушек с ОВЗ «Назик Кыз», ОФ «New Age» при финансовой поддержке Европейского союза, Центра солидарности, ОО «Агентство социальных технологий» и общественной платформы Emgek.kg. В ходе проекта пройдут семинары, обучающие тренинги, направленные на улучшение самопрезентации и подготовки к собеседованиям, умение грамотно составлять резюме, а также подбор подходящих вакансий для соискателей с инвалидностью.

На одном из первых мероприятий проекта присутствовали представители одного из банков страны. Они подробно рассказали, как и по каким критериям проводится отбор кандидатов на вакансии. По словам представителей банка, их организация всегда готова принять на работу людей с ОВЗ, если они подойдут по квалификационным требованиям. Хотя, несмотря на то, что банк уже несколько лет присутствует на отечественном рынке, у них пока нет работников с инвалидностью. И даже пандусы для удобного перемещения людей на колясках имеются далеко не везде. По словам работников банка, всё в перспективе развития.

МОЖЕМ, НО НЕ ХОТИМ

Так почему же работодатели не спешат брать на работу людей с ограниченными возможностями? Как бы цинично это ни звучало, с точки зрения работодателей, лица с инвалидностью в среднем менее конкурентоспособны на рынке труда из-за более низкой производительности в силу своих социальных и профессиональных характеристик. Инвалиды в среднем менее образованны, а устойчивые нарушения здоровья могут негативно влиять на их производительность, ограничивать сферу профессиональной деятельности. Асимметрия информации о производительности таких людей и существующие предубеждения по отношению к ним могут приводить к дискриминации на рынке труда.

Принимая на работу человека с ограниченными возможностями, работодателю необходимо обеспечить ему особые условия труда, обустроить рабочее место и безопасный доступ. Для человека в коляске необходимо оборудовать пандусы и поручни, для слабовидящих — специальный компьютерный экран. Но, к сожалению, государство не может обязывать предпринимателей создавать таковые условия. Поэтому каждый случай индивидуален и зависит от ответственности работодателя.

Многие присутствовавшие на мероприятии люди с ОВЗ рассказали свои печальные истории о попытках поиска работы. У всех они очень похожи. Вначале работодатель с радостью соглашается принять на определённую должность человека, но как только узнаёт, что он передвигается на коляске или имеет нарушение слуха или зрения, то находит повод в отказе. И это притом, что человек может иметь достаточную квалификацию для работы.

У Асель среднее специальное образование, но она не работает. Не потому что не хочет, её попросту никуда не берут. Она даже готова взять на себя дорожные расходы, расходы на питание, ей не нужны поблажки и особые удобства. Нужна только работа! Потому как везде отказывают из-за отсутствия опыта, а где его набраться, если никуда не принимают?

Активист, представитель по правам ЛОВЗ в аппарате омбудсмена Аскар Турдугулов мотивировал ребят на то, что ни при каких условиях не нужно опускать руки и бояться трудностей:

— На первых порах всегда сложно устроиться на работу. Но надо целенаправленно идти к своей мечте. Быть ответственным, иметь желание работать. Я вспоминаю себя, когда меня впервые взяли на работу. Сначала было сложно, ведь ты выходишь из зоны комфорта. Для меня оказалось трудным каждый день ездить на работу. Начинают посещать мысли, что я не справлюсь, лучше остаться дома в привычной обстановке. Но главное условие — перетерпеть первый месяц, а дальше будет легче. Вы привыкнете и даже будете получать удовольствие от работы.

По его словам, человек, который занят трудом, всегда чувствует себя счастливым и финансово независимым. Когда Аскар в 2005 году начал свой карьерный путь, будучи человеком, передвигающимся на инвалидной коляске, он столкнулся с множеством трудностей. Помимо полного отсутствия инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями молодой человек не знал, как правильно писать резюме, как разговаривать с работодателем и отвечать на вопросы. Он всё делал по наитию. А сейчас у таких же, как он, молодых парней и девушек с инвалидностью появилась возможность стать полноценным членом команды в компании мечты. Тем более что большинство крупнейших отечественных предприятий готовы принять на работу тех, кто будет стараться и показывать хороший результат.

КСТАТИ

Недавно министр труда, социального обеспечения и миграции Гульнара Баатырова сообщила о запуске её ведомством нового портала — модуля Zanyatost.kg, а также формы электронного заявления о регистрации в качестве соискателя. Теперь граждане, в том числе и люди с инвалидностью, могут искать работу онлайн. Она рассказала, что в стране устраняются все барьеры, мешающие людям с ОВЗ получать образование и устраиваться на работу.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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