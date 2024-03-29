Судьба дочери «врага народа»

Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, Торекул Айтматов… В этом ряду основателей кыргызской государственности достойное место занимает Иманалы Айдарбеков, первый руководитель страны, председатель Ревкома Кара-Киргизской автономной области и глава Пишпекского уездного исполкома. Человек большой силы воли и революционной закалки, он до конца своей короткой, но яркой жизни преданно служил народу.

Иманалы было всего 54 года, когда попал под жернова органов государственной безопасности и стал жертвой массовых репрессий. По ложному доносу его обвинили в антисоветской деятельности, подготовке вооружённого восстания против советской власти и 5 ноября 1938 года расстреляли во дворе тюрьмы НКВД во Фрунзе на пересечении улиц Садовой и Демьяна Бедного (сейчас Панфилова и Токтогула). Казнили, так и не добившись от него признательных показаний. Даже следователи с их изощрёнными методами пыток удивлялись стойкости и мужеству арестанта во время допросов. В 1957 году Военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор в отношении Иманалы Айдарбекова, а в 1994-ом его реабилитировали.

Старшую дочь видного государственного деятеля убили при неизвестных обстоятельствах, когда она возвращалась из школы. Младшая, Рафа, родилась в 1918 году и выросла вся в отца. Сильная духом, характером и патриот своей страны, в первые же дни Великой Отечественной войны добровольцем ушла на фронт. Повод подробнее рассказать об этой замечательной женщине более чем убедительный — на календаре 79-я годовщина великой Победы. До расстрела родителя Рафа окончила акушерско-фельдшерский техникум во Фрунзе. У дочери «врага народа» не было возможности продолжить образование, к тому же её с мамой плотно «обложили» чекисты. Опасаясь преследования, Рафа тайком уехала в Москву и устроилась на работу санитаркой в больницу Метрополитена. Потом поступила на лечебный факультет Первого московского медицинского института, днём училась, а ночью трудилась хирургической медсестрой. Досрочно окончив последний курс вуза, пришла в военкомат и настояла, чтобы её направили в действующую армию. Уже в следовавшем на передовую санитарном эшелоне написала матери короткое письмо: «…Родная, дорогая моя апа! Думала, что после института увижусь с тобой, но не довелось. Ухожу на фронт. Я — частица нашего народа. Не плачь. Был бы папа живой, уверена, одобрил бы моё решение и поступил так же. Нужно спасать жизни нашим воинам, и я как врач должна всё сделать для этого… Обнимаю и горячо целую тебя. Твоя дочь Рафа».

Наша героиня сначала работала дежурным хирургом в прифронтовом санбате, затем возглавляла хирургические отделения в полевых подвижных госпиталях Западного, Волховского и 4-го Украинского фронтов, защищавших Москву, Ленинград, освобождавших Украину, Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Чехословакию и Австрию. Рафа Айдарбекова дошла до Берлина, а Победу встретила в Праге подполковником медицинской службы, став первой женщиной-медиком Кыргызстана, удостоенной в годы войны столь высокого офицерского звания. Через её руки прошли несколько сотен, а то и больше, раненых солдат и офицеров, которых поставила на ноги и вернула в строй. Как и все фронтовые хирурги, сутками не отходила от операционного стола, оперировала даже под сильной бомбёжкой при свете керосиновых ламп или свечёй. В представлении о награждении Рафы Иманалиевны орденом Красной Звезды

(№145 от 12.03 1943 года) начальник медицинской службы Новгородской Гвардейской 58-ой стрелковой дивизии майор А. Милашкин писал: «Форсировав реку Волхов в составе наступающих подразделений, член ВКП (б) капитан Р. И. Айдарбекова заменила погибшего начальника госпиталя и оперативно развернула на противоположном берегу эвакопункт для приёма раненых с передовой и отправки их в тыл. Несмотря на плотный огонь противника, рвавшиеся в нескольких метрах от операционной палатки мины и снаряды, продолжала оперировать тяжелораненых. Проявив мужество, самообладание и выдержку в сложной боевой обстановке, военврач Айдарбекова спасла жизнь многим нашим бойцам…»

Из писем Рафы Иманалиевны с фронта также известно, что она как врач неоднократно с группой разведчиков ходила за линию фронта для оказания им медицинской помощи в случае последствий боевого столкновения с противником. А ещё заменяла санитаров, погибших на поле боя.

Директор чон-арыкского музея боевой славы Калбюбю Менсеитова была хорошо знакома с Рафой Айдарбековой. «Чон эне отличалась большой скромностью, — рассказывает она. — Никогда не кичилась своими боевыми наградами, а их у неё пятнадцать, словно иконостас в храме. Вспоминая войну, мало говорила о себе, больше о своих коллегах, фронтовых хирургах, чьим оружием был не автомат, а скальпель, как о них образно говорили солдаты на передовой, умевших воскресить из мёртвых. Называла своих погибших боевых товарищей: санинструктора армянина Погосяна, военных врачей: русского А. Боброва, корейца В. Кима, украинца К. Шевченко, казаха Б. Серкибаева и других. Переписывалась с их родными и близкими, поддерживала, чем могла, помогала. Как-то Рафа Иманалиевна доверила мне свой дневник, который вела ещё со школьных лет. Прочитав его, поразилась, сколько же испытаний пришлось пройти этой мужественной женщине, не согнувшейся под тяжёлыми жизненными обстоятельствами…»

…На одной из фронтовых дорог Рафа встретила свою любовь. Главному хирургу полевого медсанбата, майору медицинской службы Зыфару Эгембердиеву (впоследствии министр здравоохранения Киргизской ССР) с первого взгляда приглянулась стройная, с красивыми и живыми глазами землячка, коллега по профессии, и Рафа тоже ответила ему взаимностью. После Победы они поженились. Родился сын, назвали Азаматом. На семейном совете решили дать ему отчество и фамилию деда — Иманалы Айдарбекова.

Послужной список Рафы Иманалиевны в мирное время свидетельствует о востребованности её глубоких знаний, большого опыта в области практической и экспериментальной хирургии. Успешно защитила диссертацию на звание кандидата медицинских наук, работала доцентом кафедры госпитальной хирургии кыргызского медицинского института. Трудилась в клинике неотложной хирургии, проводила уникальные операции брюшной полости. Выезжала в труднодоступные горные районы страны для оказания экстренной помощи больным со сложными клиническими показателями. Активно участвовала в общественной жизни республики. Проводила большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Воспоминания ветерана войны, подполковника медицинской службы в отставке Рафы Айдарбековой о том, какой ценой советский народ одержал Победу, всегда с большим интересом воспринимались в студенческих аудиториях и школьных коллективах.

Наша героиня — отличник здравоохранения, заслуженный врач Киргизской ССР. В 1976 году за созидательный труд и самоотверженное служение стране Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Ленина, в 1985-ом — орденом Отечественной Войны 2-ой степени за героизм и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Ветеран Великой Отечественной войны, талантливый хирург Рафа Айдарбекова ушла из жизни в 1996 году, оставив яркий след не только в истории отечественной медицины. Она запомнилась ещё и тем, что до самой своей смерти с завидным упорством и целеустремлённо занималась восстановлением исторической справедливости в отношении своего отца и увековечением его имени и памяти как первого руководителя страны. Скончалась, не успев довести дело до конца. Его достойно продолжили прямые потомки И. Айдарбекова, известные в Кыргызстане люди: внук Чингиз, внучка Айжана и супруга сына Рафы Иманалиевны, Зифаргуль. Благодаря им был создан общественный фонд имени И. Айдарбекова, его памятник установлен на Аллее государственных деятелей Кыргызстана в столице.

Этой осенью страна будет отмечать знаковую дату — столетие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области. Соответствующий Указ подписал Президент Садыр Жапаров. Говорят, без прошлого нет будущего. Дань памяти основателям нашей национальной государственности, погибших в годы репрессий, — святая обязанность каждого из нас.

Сергей СИДОРОВ

Фото из семейного альбома Айдарбековых.

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