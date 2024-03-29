Мяч на старте

В Бишкеке стартовал XXXII чемпионат страны по футболу среди команд IXBET премьер-лиги. Борьбу за золотые медали ведут десять лучших дружин Кыргызстана. Но ещё до начала первенства в нашем футбольном королевстве произошли сенсационные события.

Президентом Кыргызского футбольного союза стал вице-премьер-министр, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Выборы нового главы этой спортивной общественной организации прошли почти сразу же после неудачного выступления нашей сборной в розыгрыше Кубка Азии. Поражение кудесников кожаного мяча Кыргызстана крепко расстроило большого поклонника футбола — Президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Судя по всему, глава государства поручил своему ближайшему сподвижнику Камчыбеку Ташиеву «вытащить из болота нашего бегемота». Генерал-лейтенант на этот беспокойный пост был избран единогласно. Очевидно, специалисты футбола, принимавшие участие в голосовании, поняли, что человек без так называемого политического веса, властных полномочий не справится с этой задачей. При всём уважении к теперь уже бывшему президенту КФС Медербеку Сыдыкову необходимо признать, что он, несмотря на свои спортивные заслуги, огромную любовь к футболу, априори не в силах решить огромный пласт проблем, стоящих перед игроками и тренерами. Зато он сейчас, занимая должность генерального секретаря Кыргызского футбольного союза, успешно решает множество чисто организационных вопросов.

Немаловажная деталь: многие руководители стран ближнего зарубежья возглавляют различные спортивные организации своих стран. Так, Президент Беларуси Лукашенко 24 года был президентом Национального олимпийского комитета РБ, сейчас этот пост занимает его сын — Виктор.

Не будем лукавить и уподобляться страусу, прячущему голову в песок. В постсоветских государствах развитие спорта невозможно, простите за грубое сравнение, без пинка по мягким местам чиновников. Может быть, в будущем Национальные олимпийские комитеты стран СНГ сами научатся добывать средства для сборных своих стран, премировать отличившихся атлетов, находить для них многомиллионные рекламные контракты, а нам пока нужно жить согласно существующим обстоятельствам. То есть действовать убедительно — приказными методами.

Футбольной общественности страны Камчыбек Кыдыршаевич озвучил главные направления в своей работе: развитие массового и детского футбола, поддержка профессиональных клубов и сборной, создание необходимой инфраструктуры. И своё слово глава КФС держит. Первым делом он решил помочь терпящему многолетнее бедствие клубу «Кара-Балта». Эта команда из-за более чем скромного бюджета постоянно занимает последнее место в турнирной таблице. А ведь Кара-Балта — город с богатой футбольной историей. Воспитанники местной спортивной школы в советское время часто приглашались во фрунзенскую «Алгу», алма-атинский «Кайрат» и даже немецкие команды.

Первым делом Камчыбек Ташиев решил спасти тонущую «Кара-Балту». Недавно он встретился с руководителями тамошних горнорудных предприятий и мягко, тактично попросил их поддержать свою футбольную дружину. «Помогите команде прочно встать на ноги, — убеждал Камчыбек Кыдыршаевич производственников. — Что такое девять миллионов? На них игроки не смогут даже полноценно тренироваться, деньги выбрасываются в итоге на ветер. А вот если в «Кара-Балте» будет солидный бюджет, то тогда команда начнёт играть в совсем другой футбол, ведь условия для подготовки к играм и материальные стимулы станут намного лучше».

Просьба новоизбранного президента КФС оказала магическое влияние на промышленников. Бюджет местной команды увеличился с девяти до 60 миллионов сомов. Зато теперь кара-балтинские болельщики вправе ожидать от своих любимцев более убедительного выступления в чемпионате страны, наверняка местный стадион будет полностью заполняться, в футбольные секции города побегут записываться мальчишки. А для этого, согласитесь, никаких денег не жалко.

А Камчыбеку Кыдыршаевичу хочется сообщить, что выпали много лет назад из высшего футбольного

общества команды Каракола, Таласа, а нарынчане вообще «светили» в нём в 90-х годах прошлого века всего пару сезонов. Теперь об этих периферийных дружинах ничего не слышно. Сколько футбольных дарований не раскрыто! От этих мыслей становится грустно. Так что поле деятельности у новоиспечённого главы КФС более чем обширное.

Пару недель назад Камчыбек Ташиев провёл переговоры с приехавшими в Бишкек представителями Международной федерации футбола Ричардом Алленом и Гайозом Дарсазде. Гости от ФИФочки предложили нашим футбольным функционерам подумать о внедрении системы поиска талантливых мальчишек. Есть такая отлично действующая система, которая была разработана ещё в 90-х годах прошлого века. ФИФА готова помочь Кыргызстану в этом.

Вторая сенсация: клуб «Мурас-Юнайтед» (Джалал-Абад) в нынешнем сезоне возглавил звезда мирового футбола (без преувеличения) Андрей Канчельскис. Он в своё время выступал в «Динамо» (Киев), «Манчестер Сити», «Эвертон» (Англия) и других топ-клубах Европы. Тренерская карьера у этого 55-летнего специалиста футбола тоже развивается неплохо. Канчельскис возглавлял клубы России, Узбекистана, Казахстана. Он весьма опытный, требовательный наставник, способный решать вместе со своими подопечными большие задачи. Недавно Андрей Антанасович в шутку сказал: «Хочу превратить «Мурас Юнайтед» в «Манчестер Юнайтед». В каждой шутке, известное дело, есть только доля шутки. Так что…

Конечно, квалифицированный специалист всегда обходится руководителям клуба недёшево. Но руководители «Мурас Юнайтед» не посчитались с большими расходами. Наверняка все их затраты окупятся сторицей. В нынешнем подготовительном сезоне, кстати, джалалабадцы в товарищеском матче победили дублёров московского «Спартака». Обнадёживающее сообщение.

В нынешнем сезоне состав команды укрепился опытными игроками. Без сомнения, «Мурас Юнайтед» будет претендовать на медали. Интрига в том — на какие именно.

Теперь расскажем о других командах республики, выступающих в премьер-лиге.

Команда «Абдыш-Ата» (Кант) в прошлом сезоне второй раз в своей истории стала чемпионом страны.

Ох и долго шли кантовчане к этому успеху. Их дружина была создана в 2000-м году, но ни разу не завоёвывала золотых медалей. В Канте за эти годы руководители клуба возвели настоящую футбольную империю: многочисленные детские секции, несколько полей с искусственным и, естественным покрытием,

гостиницы, зал для физической подготовки. В спорткомплексах «Абдыш-Аты» готовятся к международным матчам даже сборные страны.

Руководители клуба открыли филиалы и в других районах Чуйской области. И тем не менее «Абдыш-Ата» оставалась вечным призёром национального первенства. А однажды один из руководителей клуба признался нашему корреспонденту: «Мы не ставим своей задачей стать чемпионами, просто хотим развивать детский футбол, создать для мальчишек и девочек хорошие условия для занятий футболом».

Тогда это признание было сродни ушату холодной воды. Мальчишка только тогда станет классным футболистом, когда его любимая взрослая команда будет блистать в чемпионате страны. Юности свойственно создавать себе кумиров.

Но, очевидно, эту политику в клубе со временем изменили. В последние годы «Абдыш-Ата» всё-таки стала бороться за чемпионское звание, но всё время случались осечки. И лишь когда в команду пришёл опытный наставник из Узбекистана Ислам Ахмедов, футбольная Фортуна улыбнулась кантовчанам. Нет смысла комментировать тактические нюансы в игре «Абдыш-Аты», хочется сказать о главном. Ислам Ахмедов привил своим подопечным чувство свободы, они стали больше импровизировать, брать игру на себя. Хотя всё, конечно, во время матча подчиняется поставленной коучем задаче.

Что примечательно, «Абдыш-Ата» в основном делает ставку не на легионеров, а на доморощенных игроков. Сейчас основу состава составляют Айзар Акматов, Кайрат Жыргалбек уулу, Фархат Мусабеков, Бекжан Сагынбаев, Калыс Акималиев и другие ребята.

В этом году ещё до начала сезона «Абдыш-Ата» уже совершила чудо. Впервые в истории отечественного футбола кыргызстанская команда прошла групповой этап розыгрыша Кубка Азиатской футбольной конфедерации. Затем дома и в гостях победила дружину из Тайваня «Тайчунг Футуро» (5:0, 3:1) и в апреле в полуфинале сразится с чемпионом Австралии — «Централ Кост Маринерс». Кстати, «Абдыш-Ата» опять же впервые в истории кыргызстанского футбола вошла в сотню лучших футбольных клубов мира. С чем мы её и поздравляем.

Нужно полагать, что и в этом году кантовчане собираются подняться на высшую ступень футбольного чемпионата страны.

А если копнуть немного глубже и попытаться выяснить главную причину успешного выступления «Абдыш-Аты» в чемпионате республики и на международной арене, то можно предположить, что игрокам были предоставлены более высокие стимулы для успешного выступления. Без них в современном футболе невозможно обойтись.

Второе место в прошлогоднем первенстве заняла команда «Алай» (Ош). У этой дружины много поклонников, причём не только на юге страны, но и в других регионах. Ошане действуют на поле со спортивной злостью, постоянно нацелены на ворота соперников. Именно поэтому они несколько раз становились чемпионами страны и каждый год находятся в тройке призёров национальных первенств.

В нынешнем году состав «Алая» пополнился тремя опытными игроками: Маликшохом Расуловым, ранее выступавшим в Грузии, Кириллом Процишиным из бишкекского «Таланта» и теперь уже бывшим игроком «Нефтчи» (Кочкор-Ата) Иррахимбеком Нурмат уулу, а также несколькими молодыми футболистами.

Однозначно, и в наступающем сезоне «Алай» будет биться за победу в каждом матче. Не жалея ни себя, ни соперников.

Но в начале года из штаба клуба поступила тревожная весть: власти Оша стали задерживать футболистам выплату зарплаты. Это не могло не сказаться на настроении игроков в подготовительном периоде. А это чревато для команды неприятностями во время сезона. Что поделаешь, чиновники иногда забывают о том, что у футболистов есть семьи, спортсменам хочется кушать и жить с комфортом.

Теперь о неудачниках прошедшего чемпионата. Первый в этом печальном списке — 13-кратный (!) чемпион Кыргызстана бишкекский «Дордой». Наш экс-лидер уже два года не может вернуть себе былую славу, а в прошлом году довольствовался бронзовыми наградами. Да, в футболе вечных лидеров не бывает. Их и не должно быть, в противном случае интерес болельщиков к любимой игре будет стремительно снижаться. Но неудачи «Дордоя» требуют объяснений. На первый взгляд причина поражений многолетнего чемпиона более чем очевидна. Руководители клуба не могут найти достойную замену ушедшему несколько лет назад тренеру Александру Крестинину.

Команда стала выступать неровно, подчас инертно, с тактическими ошибками.

«Дордой» никогда не испытывает финансовых проблем. Ещё бы — клуб возглавляет один из самых опытных и уважаемых в стране предпринимателей — Аскар Салымбеков. Но вот организационная работа по созданию боеспособной дружины в коллективе подчас хромает на обе ноги. И свидетельство тому — неудачное выступление команды в розыгрыше Кубка АФК. Ещё ни разу наш многолетний лидер не вышел в этом турнире из отборочной группы. Почивать на лаврах вечного чемпиона страны скучно. Любой серьёзный клуб стремится достойно засветиться на международной арене. Потому что это престижно и прибыльно. Да-да, за победы в том же розыгрыше Кубка АФК команды получают неплохие бонусы от своих международных кураторов.

Справедливости ради необходимо вспомнить победы «Дордоя» в нулевых годах в розыгрыше Кубка президента Азиатской футбольной конфедерации. Но это был самый непрестижный турнир на нашем континенте, он был создан для возникающих (официальный термин) в футбольном отношении стран.

Есть ещё одна специфическая для «Дордоя» черта: каждый год команда приглашает довольно опытных легионеров, но многие из них после окончания сезона не продлевают контракты. Почему — доподлинно неизвестно. Но, согласитесь, значит, приезжих футболистов далеко не всё устраивает в бишкекской дружине. Вот и в этом году ряды многократного экс-чемпиона страны пополнили Владимир Заименко из «Кривбасса», Юрий Сеницкий из донецкого «Шахтёра», Анатолий Козленко, воспитанник школы «Динамо» (Киев) и ещё несколько футболистов из стран ближнего зарубежья. Но останутся ли они в клубе в будущем году — вопрос. А постоянная текучка кадров ещё ни одной команде не приносила пользу.

«Дордой» в нынешнем году возглавил один из самых опытных тренеров — Максим Лисицын. Он успешно работал с молодёжной, а потом и с олимпийской сборными Кыргызстана. Став главным коучем «Дордоя», Лисицын в первую очередь вызвал детских тренеров клуба и призвал их к совместной деятельности. То есть воспитывать игроков по единой системе, готовить в первую очередь резерв на самые проблемные позиции в главной команде. Хочется верить, что уже в ближайшем будущем этот творческий союз принесёт результаты.

Ещё одно расстройство столичных болельщиков — бишкекская «Алга». Знаменитый некогда клуб был возрождён в 2010 году, но ни разу не становился чемпионом страны. Вот и в прошлом сезоне алгинцы заняли унизительное для себя четвёртое место.

Бюджет команды далеко не самый скудный. Спасибо за это бишкекской мэрии. Но вот команда почему-то не может пригласить в свой состав крепких профессионалов, а без них рассчитывать на громкие победы не приходится. Да и своего тренировочного центра у «Алги» нет. Команда часто готовится к сезону в Канте, а это и накладно, и дорого. Удивительно другое: у популярной команды нет мощного спонсора. Разве в столице мало крепких предпринимательских структур? Быть такого не может. Неужели и «Алге» должен помочь президент КФС Камчыбек Ташиев. По идее, для оказания поддержки самой популярной команде должна выстраиваться очередь из бизнесменов, но ничего подобного не происходит.

А прошлый сезон команда провела довольно своеобразно: побеждала крепких соперников и подчас уступала более слабым. Об «Алге» лидеры чемпионата даже говорили: «И сама не играет, и другим не даёт». В футболе бывают и такие странные коллективы.

Пятое место в прошлом году зафиксировал за собой хорошо уже нам известный «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад). Команда, кстати, стала обладателем Кубка Кыргызстана. И теперь при новом тренере, конечно, мечтает, о чемпионском звании. На шестом месте — бишкекский «Талант», цвета которого защищают в основном молодые футболисты.

Интересно работает с командой «Нефтчи» (Кочкор-Ата) бишкекский наставник Валерий Березовский (седьмое место в прошлогоднем чемпионате). Нефтяники тоже умеют бороться на равных с лидерами, подчас действует резко, наступательно. Но проблемы с составом мешают клубу выступать стабильно.

Далее в турнирной таблице сезона-2023 идут «Илбирс» (Бишкек), «ОшМУ Алдиер» (Ош). Эти дружины также составлены из начинающих свою карьеру игроков. А замкнула турнирную таблицу «Кара-Балта».

Об уровне кыргызстанского чемпионата говорит такой факт: Азиатская футбольная конфедерация не допускает наши дружины в свой самый престижный турнир — Лигу чемпионов. Слабоваты ещё мы для таких состязаний. И это очень неприятно. Значит, Кыргызстан по-прежнему в числе возникающих футбольных стран.

В конце 90-х годов прошлого века бывшие руководители Федерации футбола Кыргызстана (так тогда назывался Кыргызский футбольный союз) составили проект Программы государственной поддержки своего вида спорта. В ней были пункты о развитии массового детского футбола, создании современной инфраструктуры и установлении льгот для спонсоров. Но первый президент страны испуганно отложил в сторону этот документ, сказав при этом, что сегодня футболисты просят льготы, завтра финансовых послаблений потребуют артисты, учителя. «Что в бюджете останется?» — недовольно сказал тогда своим подчинённым бывший глава государства.

А вот, по мнению народа, если не воровать, ударно и с умом работать, то на всех денег хватит.

Вячеслав АНИКИН.

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