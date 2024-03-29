Игра такая — праздник для страны

Как и обещал в беседе с прессой капитан сборной страны по футболу Валерий Кичин, после первого успешного матча с командой китайского Тайбэя, прошедшего на поле соперников, дома наши парни также покажут победную игру. Слово капитана не разошлось с делом. Ответный домашний матч отборочного раунда к чемпионату мира 2026 года, состоявшийся на столичном стадионе имени Долена Омурзакова, принёс нашей сборной выигрышный результат.

Игра вызвала большой общественный резонанс. На стадионе в Бишкеке за её перипетиями наблюдали вместе с 13 тысячами болельщиков Президент страны Садыр Жапаров, глава Кабмина Акылбек Жапаров, зам. главы Кабмина, руководитель ГКНБ и Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев. Свисток главного арбитра матча, судьи ФИФА из Бахрейна Махфуда Аммара словно дал старт целой волне атак на ворота наших соперников, но гости справились со стартовым волнением, и скоро игра переместилась на половину поля кыргызстанцев. Гости даже создали пару острых моментов, один из которых мог стать голевым, но наш голкипер Эржан Токотаев удачно отбил удар форварда Тайбэя.

Наша сборная, однако, быстро перевела игру в нужное для себя русло и уже на 17-й минуте достигла конкретного результата. Уроженец Ганы, а ныне гражданин нашей республики Коже Жоэль, получив отменный пас после углового у ворот Тайбэя, точным пинком отправил мяч в ворота гостей. Мы повели 1:0. Забегая вперёд, скажем, что Коже волею судьбы стал героем этой встречи. Он сделал заветный для каждого форварда хет-трик и послал в ворота гостей ещё два мяча на 38-й и 45-й минутах первого тайма. В одном из голов ему прекрасно ассистировал сам Валерий Кичин, отдавший точный пас. Словом, первая половина заложила усилиями всей сборной тот победный фундамент поединка, который наши парни продолжили с успехом укреплять и во втором тайме. Кстати, за всю историю отечественной сборной забить хет-трик (три гола в одном матче) смогли только два нападающих — Эдгар Бернхардт и Виталий Люкс, которые сегодня в составе нашей главной команды уже не выступают. Тем весомее смотрится нынешнее удалое достижение Коже Жоэля.

Имели возможность пора-зить ворота соперников и другие наши игроки, в частности, Гульжигит Алыкулов и Эрнист Батырканов. К сожалению, удар одного пришёлся в перекладину ворот, а другой умудрился в метре от ворот противника послать мяч над самой перекладиной. В общем, игра уверенно катилась к своему итогу, и всё же к чести наших ребят, они смогли увеличить счёт: на 80-й минуте с подачи углового высоко выпрыгнул у ворот соперников Кристиан Браузман и буквально вколотил головой мяч вратарю Тайбэя. Счёт стал 4:0. Наши непрерывно атаковали, и казалось, что гостям так и не удастся размочить результат всей встречи. Но в одной из последних атак соперников наш голкипер Эржан Токотаев, выйдя наперерез прорвавшемуся в штрафную форварду китайского Тайбэя, сбил его, и судья матча, недолго думая, показал на пенальти. Его чётко и хитро пробил нападающий гостей Ву Ен Шу, который «развёл» мяч и нашего голкипера в разные углы ворот. Арбитр добавил к основному времени матча ещё 5 минут, и наши форварды не упустили шанса изменить счёт важного поединка.

На 90-й минуте матча вышедший у нас на замену Кими Мерк после навесного паса в штрафную площадь гостей в высоком прыжке опять-таки головой забивает гостям пятый победный гол. Со счётом 5:1 наша сборная уверенно обыграла на своём поле соперников из китайского Тайбэя. Весь стадион, ликуя, встал, приветствуя овациями успех футболистов, а позже к ним в раздевалку зашёл Президент Садыр Жапаров. Глава государства тепло поздравил ребят и тренерский состав с абсолютным успехом в отборочном матче и пожелал им новых побед на международной футбольной арене.

Теперь у нашей команды, как и у сборной Омана, в активе 9 набранных очков. Далее в азиатской группе D идут игроки команды Малайзии, у которых на счету 6 очков (в очередном матче дома они уступили Оману с итогом 0:2). Сборная китайского Тайбэя (аутсайдер группы) очков не имеет. Следующий тур пройдёт 6 июня, в нём наши парни будут принимать сборную Малайзии дома, а 11 июня кыргызстанцы сыграют на выезде с Оманом на их поле. В третий отборочный раунд из нашей группы, согласно положению о мировом чемпионате 2026 года, выйдут команды, занявшие в ней два первых места. Эти же команды уже обеспечат себе участие в финальном этапе розыгрыша Кубка Азии 2027 года.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото пресс-службы КФС.

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