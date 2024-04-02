В кадре и за ним

В республике завершил работу IX Форум молодого кино стран СНГ «Умут», который по традиции проходит в Бишкеке. В этом году он приурочен к 90-летию народного артиста Кыргызстана, знаменитого режиссёра-документалиста Бекеша Абдылдаева.

Всего на мероприятии представлено более 80 картин молодых авторов. Кроме этого, зрители смогли посмотреть четыре киноленты памяти мэтра отечественного кинематографа.

Открыли фестиваль документальный фильм молодого режиссёра Алиман Токтогуловой «Потомкам до востребования» и снятая ещё в 1967 году Бекешем Абдылдаевым кинолента «Сад». Популярный татарский кинокритик Адиля Хайбуллина представила программу «Мужской образ в кино Татарстана».

По словам программного директора форума, известного кинокритика республики Гульбары Толомушовой, в рамках мероприятия впервые проведено несколько презентаций для короткометражных проектов молодых режиссёров страны. Оценивали эти работы киноведы из стран СНГ.

— Девиз мероприятия — «Потомкам до востребования с любовью», — заявила Гульбара Толомушова. — Кинематограф нашей страны достаточно известен во всём мире, и с каждым годом работы наших режиссёров становятся всё более востребованными. Это стимулирует отечественных режиссёров на дополнительные возможности для творчества. Уникальность кыргызского кинематографа в его самобытности. Зритель устал от привычных стереотипов, ему хочется свежего веяния в кадре, и наши режиссёры могут это дать.

Своеобразной сенсацией стали участие в работе форума российского продюсера, секретаря Союза кинематографистов РФ Дмитрия Якунина и его мастер-класс по презентации киноработ.

— Питчинг — это устная или визуальная презентация кинопроекта, цель которого — поиск инвесторов, готовых его финансировать, — рассказал Дмитрий Якунин. — Идею фильма или сериала обычно защищают сценарист, режиссёр или продюсер. Сейчас питчинг в Европе — это индустриальный инструмент для совместного производства. На фестивалях он — средство поиска зарубежных партнёров. Впервые в России продюсерский питчинг состоялся в 2007 году в рамках фестиваля «Кинотавр», а с 2011-го подобные презентации документальных проектов проходят в рамках кинофорума «Артдокфест». С участием сценаристов, продюсеров и режиссёров они проходят во ВГИК. В июне 2013 года питчинг в рамках 35-го Международного Московского кинофестиваля провёл молодёжный центр Союза кинематографистов России.

Ещё одна особенность фестиваля «Умут» — лекция киноведа Султана Усувалиева «Искусство понимать кино: Хичкок -Трюффо».

По его словам, сегодня начинающие кинематографисты в творческом поиске обращаются к разным направлениям кинематографии — игровому, художественному, короткометражному, документальному. Молодым режиссёрам импонирует откликаться на какие-то тенденции в мировом кино. Они стараются показать, что умеют снимать кино, и, по мнению киноведа, у них это неплохо получается.

В рамках мероприятия также состоялась ярмарка, где прошли презентации престижных кинофестивалей. Среди них Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба», Baiqonyr Film Festival, Baku International Short Film Festival, Tashkent International Film Festival.

Любовь БОРИСЕНКО.

Фото из архива фестиваля.

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