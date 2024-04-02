Многоплановый диалог

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров принял сенатора Соединённых Штатов Америки (от штата Монтана) Стива Дэйнса, посетившего страну с рабочим визитом.
Состоялся обмен мнениями по вопросам наращивания двустороннего политического и экономического партнёрства, перспективным проектам в сферах энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. Также стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия между Кыргызстаном и США по международным и региональным вопросам, в том числе в сфере противодействия международному терроризму.
Приветствуя сенатора, глава государства отметил, что развитие политического диалога с Соединёнными Штатами Америки — одно из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что визит сенатора в Кыргызстан окажется успешным и поспособствует дальнейшему укреплению отношений между двумя странами и народами. Он отметил, что развитие всестороннего сотрудничества между Центральной Азией и США представляет всеобщий интерес. В этой связи Кыргызстан продолжит активно участвовать в работе региональной диалоговой платформы «С5+1» (Центральная Азия + США). Кроме того, Президент подчеркнул важность расширения кыргызско-американского межпарламентского сотрудничества.
В свою очередь сенатор США Стив Дэйнс поблагодарил главу государства за возможность обсуждения вопросов партнёрства между Кыргызстаном и США. Стив Дэйнс акцентировал внимание на стратегической значимости Центрально-Азиатского региона, при этом отметив важность поддержания стабильности и безопасности в регионе.
Стороны подтвердили приверженность продолжению многопланового диалога между Кыргызстаном и США.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
Дата публикации: 15:58, 02-04-2024
ПОИСК ПО АВТОРАМ: