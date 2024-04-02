Многоплановый диалог

Президент Садыр Жапаров принял сенатора Соединённых Штатов Америки (от штата Монтана) Стива Дэйнса, посетившего страну с рабочим визитом.

Состоялся обмен мнениями по вопросам наращивания двустороннего политического и экономического партнёрства, перспективным проектам в сферах энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. Также стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия между Кыргызстаном и США по международным и региональным вопросам, в том числе в сфере противодействия международному терроризму.

Приветствуя сенатора, глава государства отметил, что развитие политического диалога с Соединёнными Штатами Америки — одно из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что визит сенатора в Кыргызстан окажется успешным и поспособствует дальнейшему укреплению отношений между двумя странами и народами. Он отметил, что развитие всестороннего сотрудничества между Центральной Азией и США представляет всеобщий интерес. В этой связи Кыргызстан продолжит активно участвовать в работе региональной диалоговой платформы «С5+1» (Центральная Азия + США). Кроме того, Президент подчеркнул важность расширения кыргызско-американского межпарламентского сотрудничества.

В свою очередь сенатор США Стив Дэйнс поблагодарил главу государства за возможность обсуждения вопросов партнёрства между Кыргызстаном и США. Стив Дэйнс акцентировал внимание на стратегической значимости Центрально-Азиатского региона, при этом отметив важность поддержания стабильности и безопасности в регионе.

Стороны подтвердили приверженность продолжению многопланового диалога между Кыргызстаном и США.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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