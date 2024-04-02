Новая ступень сотрудничества

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял директора представительства Азиатского банка развития в Кыргызстане (АБР) Чжэна Ву.

Они обсудили двустороннее взаимодействие в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, изменения климата, жилищной политики и сельского хозяйства.

Особое внимание собеседники обратили на реализацию проекта строительства ГЭС «Камбарата-1», отметив его как один из значимых не только для Кыргызстана, но всего Центрально-Азиатского региона. Глава Кабмина подчеркнул, что его предварительная стоимость составит $4,5 млрд, и добавил, что для мобилизации ресурсов планируется проведение международного инвестиционного форума.

Далее стороны подробно обсудили сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. В данном контексте отмечена необходимость поддержки отечественных фермеров и производителей, в части создания условий для экспорта их продукции в зарубежные страны и увеличения объёмов производства.

В завершение они решили сосредоточить усилия в обозначенных сферах, а также приложить усилия для увеличения совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

«Давайте почаще встречаться», — заключил глава Кабмина и попросил передать официальное приглашение президенту АБР посетить Кыргызстан с визитом.

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