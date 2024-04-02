Сплочённая работа

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил ряд топливно-энергетических объектов в Нарынской области.

Он ознакомился со строительством ГЭС «Куланак». Там произведена русловая чистка ложа водохранилища площадью 356 га, выполнено более половины объёмов земельных работ на всех участках гидросооружений, заключены договоры на поставку гидросилового и гидромеханического оборудования с компаниями Австрии и Турции. ГЭС планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года.

Далее Акылбек Жапаров посетил буроугольные участки «Ак-Улак» (месторождение Мин-Куш), и «Центральный» (Кара-Кече) в Джумгальском районе. Глава Кабмина ознакомился с производственным процессом, горноподготовительной работой и планом работ на текущий год. На участке «Центральный» Акылбеку Жапарову продемонстрирована система электронной очереди, шлагбаума.

Кроме этого, глава Кабмина вручил государственному предприятию «Кыргызкомур» специальную технику — 20 грузовых самосвалов марки HOWO, два экскаватора и бульдозер. Всего с осени прошлого года закуплено спецтехники на 211 млн 125 тыс. сомов.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что работа угольных месторождений приведена в порядок, добыча идёт в соответствии с графиком. По итогам рабочей поездки профильным государственным и местным органам власти дан ряд поручений.

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