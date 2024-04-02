Новая экономическая политика

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров выступил на заседании Координационной комиссии по реализации Целей устойчивого развития в Кыргызстане.

На мероприятии присутствовали представители агентств системы ООН во главе с постоянным её координатором Антье Граве. Они рассмотрели результаты исполнения совместных проектов за 2023 год и планы на 2024 год.

Глава Кабинета министров отметил, что согласно недавно опубликованному отчёту ПРООН, значение Индекса человеческого развития Кыргызстана за 2022 год составило 0,7 процентных пункта, тем самым мы заняли 117-е место из 193 государств мира. «Таким образом, за последние три года нами уже достигнут целевой ориентир — «Улучшения показателя в рейтинге по индексу человеческого развития на пять позиций» Национальной программы развития до 2026 года», — сказал он.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что стратегическая программа сотрудничества до 2027 года должна стать новым форматом тесного взаимодействия Кабинета министров и системы ООН в Кыргызстане. Документ включает реализацию совместных рабочих планов на 2024 год и согласован с Планом действий Кабмина.

Он также отметил, что правительство разрабатывает Национальную среднесрочную программу развития до 2030 года — «Новая экономическая политика». Цели устойчивого развития станут важным каркасом для разработки документа, что позволит учитывать не только экономические, но и социальные и экологические аспекты развития.

Постоянный координатор системы ООН Антье Граве в свою очередь выразила приверженность углублению и укреплению взаимодействия и сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития в Кыргызстане. По её словам, в 2023 году совместно с государственными органами реализовано более 160 проектов на $55 млн, а в 2024 году на это планируется направить более $72 млн.

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