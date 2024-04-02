Мечты становятся реальностью

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Бишкек прибыл новый «борт №1». В международном аэропорту «Манас» его встретил председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.
Он отметил, что республика встала на путь развития, за счёт республиканского бюджета закупается специальная и военная техника, передовое медицинское оборудование, общественный транспорт. «Нам бы хотелось, чтобы мечта нашего народа — жить безбедно на кыргызской земле — стала реальностью. Ещё вчера за счёт бюджета страны мы не могли даже подумать о приобретении той или иной техники, а сегодня мы закупаем вертолёты и самолёты», — сказал Акылбек Жапаров.
Отметим, что самолет Airbus A320 2002 года выпуска приобретён за счёт бюджетных средств и передан на баланс Управления делами Президента.
Дата публикации: 15:54, 02-04-2024
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