Мечты становятся реальностью

В Бишкек прибыл новый «борт №1». В международном аэропорту «Манас» его встретил председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.

Он отметил, что республика встала на путь развития, за счёт республиканского бюджета закупается специальная и военная техника, передовое медицинское оборудование, общественный транспорт. «Нам бы хотелось, чтобы мечта нашего народа — жить безбедно на кыргызской земле — стала реальностью. Ещё вчера за счёт бюджета страны мы не могли даже подумать о приобретении той или иной техники, а сегодня мы закупаем вертолёты и самолёты», — сказал Акылбек Жапаров.

Отметим, что самолет Airbus A320 2002 года выпуска приобретён за счёт бюджетных средств и передан на баланс Управления делами Президента.

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