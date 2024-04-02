Богатая история народа

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев и председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Эркин Тунияз посетили Национальный исторический музей.
Сотрудники учреждения рассказали делегации СУАР об археологической, этнографической истории Кыргызстана, разных эпохах кыргызов, представили уникальные экспонаты.
Эркин Тунияз пожелал коллективу музея творческих успехов и выразил признательность за гостеприимство.
Отметим, что гость прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Он проведёт переговоры о сотрудничестве в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и горнодобывающей сферах. Также состоятся встречи предпринимателей двух стран.
Дата публикации: 15:53, 02-04-2024
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