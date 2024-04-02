Богатая история народа

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев и председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Эркин Тунияз посетили Национальный исторический музей.

Сотрудники учреждения рассказали делегации СУАР об археологической, этнографической истории Кыргызстана, разных эпохах кыргызов, представили уникальные экспонаты.

Эркин Тунияз пожелал коллективу музея творческих успехов и выразил признательность за гостеприимство.

Отметим, что гость прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Он проведёт переговоры о сотрудничестве в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и горнодобывающей сферах. Также состоятся встречи предпринимателей двух стран.

Автор: