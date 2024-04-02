Бишкек вздохнёт свободно

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров заложил капсулу под строительство эко-технологического завода по производству электроэнергии с утилизацией твёрдых бытовых отходов в Бишкеке.

В своей речи он отметил, что в столице в последние годы остро стояли вопросы, связанные с экологией. В течение двух лет ведётся работа над устранением стационарных источников загрязнения воздуха в городе, в том числе идёт газификация жилых массивов, автономные котельни переведены на газ, закуплены экологичные виды общественного транспорта, в рамках инициативы «Жашыл Мурас» высажено более 600 тыс. зелёных насаждений.

«Сегодня мы даём старт строительству завода по производству электроэнергии с утилизацией твёрдых бытовых отходов. Этот проект имеет важное значение для нас. Желаем успехов предприятию», — сказал он.

Акылбек Жапаров отметил, что Кабинет министров считает приоритетным вопрос строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов в семи областях и двух городах страны. В прошлом году выделены средства на поддержку развития Каракола и Джалал-Абада. Сейчас в последнем строится крупный мусоросжигательный завод. А в Караколе такое же предприятие стоимостью 135 млн сомов начала возводить белорусская компания.

«В этом году исполняется 100 лет с основания Кара-Кыргызской автономной области, поэтому в Кыргызстане откроют 100 крупных промышленных предприятий и столько же социальных объектов. Так, в Чуйской области появится цементный завод, кыргызско-узбекское предприятие по производству легковых автомобилей, кафеля, табачной продукции и другие», — сказал Акылбек Жапаров.

На церемонии с приветственной речью также выступили мэр столицы Айбек Джунушалиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая Ду Дэвэнь и директор китайской компании «Хунань Цзюнсин» Дай Даогуо.

В рамках мероприятия состоялась высадка зелёных насаждений.

Отметим, что мусороперерабатывающий завод, который планируется построить на территории санитарного полигона, станет утилизировать около 850 тонн отходов в день. На его территории возведут производственные линии: мусоросжигательные печи, генераторы выработки электроэнергии, системы очистки, жилые помещения, спортивные объекты.

В проекте применена технология механической колонной печи, оснащённой соответствующими утилизирующими котлами и турбогенераторами. Установят многоступенчатую систему очистки дымовых газов, которая включает в себя использование денитрификации для раскисления, полусухую реакционную колонну, адсорбцию активированным углём, мешочный пылесборник для очистки пыли с защитной установкой. В комбинированном процессе шлак летучей пыли станет вывозиться на свалку, а зола обеззараживаться химическими реагентами.

Завершение строительства завода ожидается в ноябре 2025 года.

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