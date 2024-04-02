О реформах из первых уст

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл лекции для студентов и преподавательского состава Кыргызской государственной медицинской академии им. И. Ахунбаева и Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова.
Он рассказал о проводимых в стране реформах в финансовом секторе, в сферах энергетики, транспорта, строительства, здравоохранения и образования фискальной политике. А также о реализации стратегических инфраструктурных проектов, как строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1.
Акылбек Жапаров ответил на вопросы участников встречи и ознакомился с состоянием учебных лабораторий.
Дата публикации: 15:51, 02-04-2024
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