О реформах из первых уст

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл лекции для студентов и преподавательского состава Кыргызской государственной медицинской академии им. И. Ахунбаева и Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова.

Он рассказал о проводимых в стране реформах в финансовом секторе, в сферах энергетики, транспорта, строительства, здравоохранения и образования фискальной политике. А также о реализации стратегических инфраструктурных проектов, как строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1.

Акылбек Жапаров ответил на вопросы участников встречи и ознакомился с состоянием учебных лабораторий.

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