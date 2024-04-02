Укрепление Союза

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев участвовал в 101-м заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств в Москве.

Собравшиеся обменялись мнениями по экономическому сотрудничеству, обсудили меры по дальнейшему углублению торгово-экономического партнёрства.

Адылбек Касымалиев от имени Кабинета министров выразил искренние соболезнования всему народу России в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». «Это чудовищное событие с болью отозвалось в сердцах всех кыргызстанцев. Решительно осуждаем этот террористический акт и заявляем о поддержке усилий российской стороны, направленных на эффективное противостояние этому злу», — отметил он.

Далее первый зампред Кабмина напомнил о своевременности решения создания базовой организации по развитию сотрудничества стран Содружества в области лёгкой промышленности, которая, несомненно, поспособствует развитию многостороннего взаимодействия между странами.

А для расширения сотрудничества в области сельского хозяйства Адылбек Касымалиев предложил усилить ряд направлений: обмен опытом по улучшению и внедрению новых передовых технологий, в частности, в развитии племенных хозяйств, ветеринарного и фитосанитарного контроля; модернизация аграрного производства; внедрение инноваций, цифровых технологий и повышение продуктивности сельского хозяйства; усиление связи науки с производством.

В ходе заседания кыргызская сторона также представила доклад о деятельности Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству СНГ в 2019-2023 годах.

По итогам совместного обсуждения членами Экономического совета подписаны ряд решений. В частности, проект Концепции дальнейшего развития сотрудничества в области химической промышленности и План мероприятий по её реализации; присуждение Премии СНГ 2023 года за достижения в области качества продукции и услуг; о препятствиях во взаимной торговле и рекомендациях по их устранению; возможности начала переговоров между государствами — участниками Договора о зоне свободной торговли о доступе на рынок государственных закупок; проект Концепции сотрудничества в области обращения с опасными отходами и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и План первоочередных мероприятий на 2024-2029 годы по её реализации; проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в создании совместимых национальных телемедицинских систем и дальнейшем их развитии и использовании. Также документы о развитии сотрудничества в области лёгкой промышленности; о разведке, использовании и охране недр; о результатах проведённых в 2023 году документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Содружества, финансируемых из единого бюджета органов СНГ.

Во время рабочей поездки наша делегация во главе с Адылбеком Касымалиевым также посетила стихийный мемориал у концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске и почтила память погибших в результате террористического акта, совершённого 22 марта 2024 года.

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