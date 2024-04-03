Цифровой шантаж

В нашей стране увеличивается число фактов кибербуллинга. Проблема растёт как снежный ком, а как её разрешить, никто толком не знает. Правоохранительные органы принимают меры, но эффективными их назвать можно с большой натяжкой. Между тем ситуация такова, что уже поговаривают о так называемой интернет-мафии. Если же интернет-агрессия касается детей, то она может спровоцировать непредсказуемые последствия.

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

На днях ЮНИСЕФ заявила об обеспокоенности ростом случаев кибербуллинга в школах Европы. По данным организации, каждый шестой ребёнок подвергается травле в мессенджерах и соцсетях.

Мы тоже, увы, не стали исключением. Травля школьников в интернете — это новое развлечение нынешних подростков, итог которого зачастую — трагедия. Психологи уверены, что если в ближайшее время этой проблеме не уделить должного внимания, то интернет-шантаж может поразить всю систему образования.

На прошлой неделе в айылном аймаке Тоолос Ноокатского района Ошской области повесился ученик 10-го класса. Мальчик — один сын у родителей, остальные дети — девочки. Семья, по рассказам соседей, благополучная, жила в достатке. В школе проблем с преподавателями не было, с товарищами был дружен, особо не хулиганил. В общем, как многие ребята его возраста. Так что же заставило школьника, у которого вся жизнь впереди, полезть в петлю? В местном отделении милиции заявили, что разбираются. Возбуждено уголовное дело.

Один из друзей мальчика рассказал, что погибший с кем-то общался в социальных сетях, и после каждого такого сеанса его словно кто-то подменял. Изменялось настроение, он уходил в себя.

Некоторое время назад попытку суицида предотвратили родственники одной из школьниц. Девочка переехала в столицу из Нарынской области к своей тёте. Родители восьмиклассницы были в это время на заработках в России. Новые школьные «товарищи» не приняли новенькую. Один раз одноклассницы раздели её в туалете и сфотографировали, а после шантажировали, что выставят фото в интернет.

Рассказать кому-то из взрослых о случившемся девочка не посмела. Когда же травля стала невыносимой, наглоталась таблеток. Благо, тётя, пришедшая с работы раньше обычного, в буквальном смысле спасла племянницу.

Когда женщина пошла в школу разобраться и отыскать виновных интернет-шантажа, у зачинщиков нашлись заступники — директор школы и родители одноклассниц, затеявших эту пакость. Дескать, ничего страшного не произошло, всё было шутки ради.

— В милицию я даже обращаться не стала, всё равно это бесполезно, — рассказала «СК» родственница девочки. — Сейчас с племянницей работают психологи, скоро вернутся родители. Скорее всего, мы переведём её на домашнее обучение. Это как нужно было довести ребёнка, что она слово «школа» без слёз слышать не может? Позиция педагогов понятна: на кону репутация школы. Кроме того, за допущение подобного можно и кресел лишиться.

В прошлом году в Кадамджайском районе повесился школьник. Его тело нашли родственники в сарае за домом. Одна из версий — травля в социальных сетях.

Это лишь несколько случаев, когда кибербуллинг мог стать причиной детского суицида, а о скольких ещё не известно? Ведь в подавляющем большинстве случаев подростки не делятся со взрослыми своими проблемами. Опасаются, что их не поймут, а то и накажут.

ПОКА В ПРОИГРЫШЕ

По статистике, в год регистрируется около 100 случаев самоубийств среди молодых людей, в том числе из-за буллинга в интернете и соцсетях. В среднем показатели в стране выше среднестатистических — 10,4 случая на 100 тысяч населения, тогда как в среднем в мире их чуть более семи. Это официально.

Однако психологи и общественные работники утверждают, что это число вдвое или втрое выше из-за табуированности темы суицида. По мнению специалистов, о большинстве случаев замалчивается и официально не сообщается. Эта тема весьма щепетильна и чувствительна.

Как заявили в Ассоциации юридических клиник страны, к сожалению, преследование и шантаж в Сети становится всё более распространённым явлением, поскольку большинство учащихся имеют доступ к интернету либо через компьютеры, либо через свои мобильные телефоны или другие цифровые устройства. А это означает, что буллинг может распространяться и за пределами школы, после уроков, даже когда вы физически не находитесь рядом с плохими людьми.

«Кибербуллинг может принимать множество форм, например, когда кто-то выкладывает что-то в Сеть, делится интимными изображениями без согласия, побуждает других людей посылать кому-то вредные сообщения, делает общедоступной чью-то конфиденциальную информацию и так далее. Словом, ставит кого-то в неудобное положение, позволяющее его высмеивать из-за этнического или национального происхождения, пола, религии, сексуальной ориентации или инвалидности, а то и вовсе злоумышленник угрожает причинить кому-то вред или повредить имущество», — указано на официальном сайте организации.

Компрометирующий цифровой контент может быть отправлен и просмотрен многими людьми почти сразу, и бывает, что трудно удалить его совсем. Доступ к технологиям означает, что кибербуллинг может произойти в любое время, в любом месте и кем угодно. И тут многое будет зависеть от реакции родителей.

Детские психологи утверждают, что поддержка взрослых в подобных случаях не просто крайне важна, а необходима:

— Кибербуллинг — проблема не только детей: взрослые подвергаются травле в интернете ничуть не меньше, чем молодёжь, — пояснила психолог Татьяна Мезенцева. — Наиболее распространённые причины травли — сексуальная ориентация, особенности внешности и даже активность в интернете, например, ведение блога. Не существует никаких специальных причин или черт характера, особенного поведения, внешности — ничего, что чётко определяет потенциальную жертву кибербуллинга. Решение о том, за что травить, принимает сам агрессор.

Поэтому от буллинга в интернете не застрахован никто. Портрет агрессора тоже размыт.

Единственное, что ясно: это не обязательно исключительно плохо воспитанные личности с тяжёлым жизненным опытом. Это обычные люди, и любой из нас может оказаться в их числе. Например, потому, что часто агрессорами движет стремление бороться с несправедливостью. А критерии правильного и неправильного они определяют сами.

По словам специалиста, нападающими могут стать и наблюдатели — люди, которые долго следили за травлей, и оттого такое поведение уже кажется им нормой. Сначала лайкал комментарии, а потом стал их писать.

Масштаб огромный: 58 процентов пользователей интернета сталкиваются с кибербуллингом, а четыре процента признали, что буллили других. Страшно то, что именно в такой интернет, где сидят взрослые люди, которые не могут нормально выражать негативные эмоции, приходят дети.

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

Для того чтобы защитить себя в Сети, специалисты и ЮНИСЕФ в том числе, подготовили несколько советов. Во-первых, не стоит отвечать на сообщения с телефонных номеров, профилей в соцсетях незнакомых людей. Во-вторых, не отвечать человеку в ответ на его негативный пост. Это может быть провокация.

В-третьих, если в том есть необходимость, следует попробовать пообщаться с человеком в персональном чате и высказать в деликатной форме все претензии ему лично.

Если же дело дошло до шантажа, и это будет для вас иметь серьёзные последствия, то следует сохранить все сообщения и изображения, которые вам прислал злоумышленник. В будущем они могут быть использованы как доказательства.

Также стоит заблокировать номер телефона и аккаунт человека, старающегося подвергать вас кибербуллингу, в соцсетях. Для этого используйте настройки конфиденциальности.

Перед тем, как принять запрос на добавление в друзья, вы должны взглянуть на их профили и попытаться выяснить, кто они. Помните: иногда люди притворяются кем-то, кем они не являются, и трудно понять, говорят ли они правду.

У вас есть общие друзья? Вы из того же города? Не считайте необходимым принимать случайные запросы на добавление в друзья.

Проверьте настройки конфиденциальности, чтобы люди, которых вы не знаете, не видели никакой информации, которую вы не хотите, чтобы они знали.

Не распространяйте слухи и не делитесь вредными или смущающими историями или фотографиями. То, что может показаться безобидной шуткой для одного человека, глубоко ранит других.

Любовь БОРИСЕНКО.

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