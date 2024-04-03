Кыргызстан — Малайзия: широкие возможности партнёрства

По приглашению министра иностранных дел Малайзии Утама Хаджи Мохамада Хаджи Хасана министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев посетил с двухдневным официальным визитом Малайзию.

В первый день состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, на которой стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия и сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны выразили удовлетворение динамикой активизации кыргызско-малайзийских двусторонних отношений и высказались за поддержание данной тенденции для их дальнейшего укрепления. Особое внимание уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций, открытию прямого авиасообщения между нашими странами, развитию взаимоотношений в сфере образования и халал-индустрии.

Стороны подчеркнули важность организации взаимных визитов на высоком и высшем уровне и расширения договорно-правовой базы. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. По итогам встречи достигнута договорённость продолжить курс на укрепление и развитие кыргызско-малайзийских отношений, включая взаимную поддержку в международных организациях.

Далее состоялась встреча Жээнбека Кулубаева с министром инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Зафрулом Тенгку Абдулом Азизом. Основной темой обсуждения стали вопросы развития торгово-экономических отношений двух стран, в частности в сфере экспорта органических сельскохозяйственных продуктов, привлечения инвестиций и развития сотрудничества в области халал-индустрии, полезных ископаемых, туризма и возобновляемых источников энергии.

Стороны отметили важность совместных усилий для расширения торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Малайзией, в том числе через возобновление работы Специальной кыргызско-малайзийской совместной комиссии в сфере экономического сотрудничества.

Министр Жээнбек Кулубаев сообщил, что в настоящее время под руководством Кыргызстана принимаются все возможные меры по созданию благоприятного инвестиционного климата, призвал малайзийскую сторону рассмотреть возможность создания на территории Кыргызстана инвестиционных зон на базе существующих СЭЗ с привлечением крупных малайзийских предприятий. Малайзийской стороне также предложено рассмотреть возможность реализации нескольких пилотных инвестиционных проектов, которые могут положительно сказаться на инвестиционном сотрудничестве и открыть широкие возможности для реализации других важных проектов между двумя странами. Для расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере и налаживания контактов между бизнес-сообществами двух стран отмечена важность участия представителей государственных и частных структур в крупных бизнес-форумах и выставках, проводимых как в Кыргызстане, так и в Малайзии.

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев также посетил малайзийскую компанию Public Gold — одну из крупных компаний в отрасли драгоценных металлов Малайзии, которая занимается продажей и изготовлением драгоценных изделий из золота и серебра в промышленных масштабах.

На встрече с руководством Public Gold обсуждены вопросы установления сотрудничества с кыргызскими компаниями по созданию совместных предприятий в Кыргызстане по производству золотых изделий.

Министр Жээнбек Кулубаев, отметив большой потенциал Public Gold в данном направлении, сообщил о заинтересованности Кыргызстана в привлечении инвестиций в совместную разработку месторождений.

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