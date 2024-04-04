КТ и МРТ стали доступны

В Национальном госпитале можно пройти диагностические исследования, а также возможна транспортировка больных на спецтранспорте.

В больнице функционируют кабинет магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии и ангиографический кабинет. Приём пациентов — по направлению врача.

Кабинет МРТ работает круглосуточно.

Подготовка при исследовании органов брюшной полости и пациентов, требующих наркоз, может включать временные ограничения в питании и приёме жидкости. Одежда должна быть без наличия металлических предметов. Противопоказанием считается наличие металлических имплантов в теле пациента.

Стоимость МРТ — 2100 сомов, компьютерной томографии (КТ) — 1400 сомов.

Ангиографическое исследование обойдётся в 5828 сомов. Расходные материалы также оплачиваются больными.

Кроме этого, на базе Национального госпиталя оказывается услуга по транспортировке больных на реанимобиле во все регионы, стоимость транспортировки — 826 сомов в час, минимальное время вызова — 2 часа, ГСМ по километражу за счёт заказчика.

Отмечаем, что все вышеуказанные услуги согласованы и утверждены Госагентством антимонопольного регулирования.

Для получения дополнительной информации и предварительной записи на исследование можно позвонить по телефону 1295 или 0755600161.

Автор: -