Беларуси представлен туристический потенциал Кыргызстана

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбол Султанбаев провёл переговоры с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком.
Обсуждены пути активизации взаимодействия Кыргызстана и Беларуси в сферах туризма и спорта, в том числе путём актуализации двусторонних соглашений, проведения совместных мероприятий, а также обмена опытом и информацией.
Посол Эрбол Султанбаев рассказал о туристическом потенциале Кыргызстана, принимаемых мерах по развитию спорта и физической культуры.
Стороны выразили взаимную готовность и заинтересованность в расширении конструктивного сотрудничества по указанным направлениям.
…и Туркменистану
При содействии посольства Кыргызстана в Туркменистане наша делегация приняла участие в международной конференции «Основные направления и возможности развития туризма в Туркменистане» в Ашхабаде.
В ней участвовали представители Всемирной туристической организации, Организации экономического сотрудничества, Всемирной федерация туристических городов, а также туркомпаний.
На форуме в посольстве организовали встречу представителей туристической индустрии Кыргызстана и Туркменистана, на которой 17 туркменским компаниям рассказали о туристическом потенциале нашей страны. Представители туристических компаний Кыргызстана выступили с презентациями, поделились информацией об основных направлениях туризма. Дополнительно показаны видеоматериалы и представлена печатная продукция в виде брошюр и буклетов о туристических возможностях Кыргызстана.
По итогам данного мероприятия подписаны 8 соглашений о сотрудничестве и намечены планы по организации инфотура в Кыргызстан.
Дата публикации: 15:55, 03-04-2024
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