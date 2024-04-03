Родное на экране

Обеспечение телерадиоорганизаций Кыргызстана отечественным контентом стала главной темой на встрече министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики Алтынбека Максутова с представителями национальных телеканалов

Министр подчеркнул, что контента на государственном языке очень мало, и сказал о необходимости совместных усилий для решения проблемы.

— В соответствии со статьёй 20 Конституционного Закона Кыргызской Республики «О государственном языке Кыргызской Республики» обязательный объём вещания на государственном языке для телерадиоорганизаций должен быть не менее 60 процентов, — пояснил Алтынбек Максутов. — Кроме того, порядок вещания устанавливается Законом Кыргызской Республики «О телевидении и радиовещании».

Сейчас рассматривается вопрос обеспечения всех телеканалов Кыргызстана контентом отечественного производства через учреждение «Государственный киноцентр «Кыргызтасмасы». Добавлю, что будут созданы равные возможности для распространения фильмов, мультфильмов, сериалов, созданных государственным учреждением творческо-производственного объединения «Кыргызсериал» для детей младшего возраста. Также поставлена задача направить указанные средства на производство и дубляж отечественной продукции.

Как отметил глава Минкультуры, для создания национального аудиовизуального социально значимого контента, развития отечественного контента средств массовой коммуникации из бюджета Министерства выделено 100 миллионов сомов.

В свою очередь представители телеканалов Кыргызстана выразили готовность к дальнейшей совместной работе и выразили благодарность за поддержку со стороны государства для развития отечественного контента.

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