Учёба с малых лет

Уполномоченный по правам ребёнка Асель Чынбаева провела выездное совещание по масштабированию программы «Правительственные акселераторы» в Иссык-Кульской области.

В мероприятии приняли участие представители районных администраций, мэрий и сотрудники территориальных подразделений министерств образования и науки, чрезвычайных ситуаций, здравоохранения и Государственной налоговой службы, а также потенциальные индивидуальные предприниматели, желающие предоставлять услуги дошкольного образования в жилых помещениях. Во время совещания поднимались вопросы развития инклюзивного дошкольного образования и различные меры государственной поддержки.

Презентованы опыт пилотирования данной программы в Бишкеке, дальнейшие меры по масштабированию, а также ключевые положения согласно государственного стандарта дошкольного образования, а именно: требования к безопасной среде и условия развития ребёнка.

Асель Чынбаева отметила важность раннего развития и увеличения охвата детей до 6 лет путём расширения региональной сети услуг дошкольного образования, предоставляемых физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).

По итогам выездного совещания определены приоритеты и направления, по которым необходимо усилить работу для развития услуг дошкольного образования.

Кстати

В декабре 2023 года выездное ориентационное совещание проведено в Баткенской области. В марте текущего года — в Чуйской области с целью масштабирования программы «Правительственные акселераторы».

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