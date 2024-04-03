Учёба с малых лет

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Уполномоченный по правам ребёнка Асель Чынбаева провела выездное совещание по масштабированию программы «Правительственные акселераторы» в Иссык-Кульской области.

 

 

В мероприятии приняли участие представители районных администраций, мэрий и сотрудники территориальных подразделений министерств образования и науки, чрезвычайных ситуаций, здравоохранения и Государственной налоговой службы, а также потенциальные индивидуальные предприниматели, желающие предоставлять услуги дошкольного образования в жилых помещениях. Во время совещания поднимались вопросы развития инклюзивного дошкольного образования и различные меры государственной поддержки.

 

Презентованы опыт пилотирования данной программы в Бишкеке, дальнейшие меры по масштабированию, а также ключевые положения согласно государственного стандарта дошкольного образования, а именно: требования к безопасной среде и условия развития ребёнка.
Асель Чынбаева отметила важность раннего развития и увеличения охвата детей до 6 лет путём расширения региональной сети услуг дошкольного образования, предоставляемых физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).
По итогам выездного совещания определены приоритеты и направления, по которым необходимо усилить работу для развития услуг дошкольного образования.

 

Кстати

 

В декабре 2023 года выездное ориентационное совещание проведено в Баткенской области. В марте текущего года — в Чуйской области с целью масштабирования программы «Правительственные акселераторы».

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Дата публикации: 15:54, 03-04-2024

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