Лучшие в латино

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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Кыргызстанцы завоевали серебро на международном турнире по спортивным бальным танцам WDSF Open taken place in Cambrils — Spain — 2024, проходившем в Испании.
Как сообщил глава Федерации танцевального спорта республики Сергей Титунин, турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации — WDSF. В нём приняли участие пары из более десяти стран.
По его словам, в категории «Молодёжь, латино» кыргызстанские танцоры Владимир Вырлеев и Мария Прощлецова заняли второе место.
Напомним, в копилке наших спорсменов десятки наград, полученных ими на различных международных состязаниях, на которых они представляли Кыргызстан. Среди них убедительная победа на таком же турнире, проходившем в Италии в феврале и июле 2023 года.
Дата публикации: 15:53, 03-04-2024
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