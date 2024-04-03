Лучшие в латино

Кыргызстанцы завоевали серебро на международном турнире по спортивным бальным танцам WDSF Open taken place in Cambrils — Spain — 2024, проходившем в Испании.

Как сообщил глава Федерации танцевального спорта республики Сергей Титунин, турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации — WDSF. В нём приняли участие пары из более десяти стран.

По его словам, в категории «Молодёжь, латино» кыргызстанские танцоры Владимир Вырлеев и Мария Прощлецова заняли второе место.

Напомним, в копилке наших спорсменов десятки наград, полученных ими на различных международных состязаниях, на которых они представляли Кыргызстан. Среди них убедительная победа на таком же турнире, проходившем в Италии в феврале и июле 2023 года.

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