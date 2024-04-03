Ключевой аспект — воспитать дипломатов

Состоялась встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с профессорско-преподавательским составом Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики имени Казы Дикамбаева.

В своём выступлении министр подчеркнул значимость научно-академической деятельности и важность актуализации работы данного образовательного учреждения с учётом международных трендов. Особое внимание уделено таким вопросам, как глубокое изучение проблем изменения климата, управления водными ресурсами, современных вызовов и угроз, а также международной безопасности.

На встрече обсуждены ключевые аспекты современной мировой политики и необходимость усиления роли Дипломатической академии как аналитического центра МИД республики. Подчёркнута важность привлечения высококвалифицированных специалистов для качественной подготовки студентов Дипакадемии, а также иностранных студентов с целью повышения узнаваемости и международного имиджа учебного заведения.

Одним из ключевых аспектов обсуждения стал вопрос воспитания и подготовки будущих специалистов для замещения вакантных дипломатических должностей в МИД Кыргызстана для обеспечения эффективной работы министерства, а также укрепления международных отделов других министерств и ведомств страны.

Участники встречи обменялись мнениями относительно улучшения качества образования, развития научных исследований, укрепления международного сотрудничества, профессиональной подготовки и внедрения инновационных технологий. В завершение разговора в рамках запуска программы магистратуры по международной водной и экологической дипломатии, а также проекта HWCA (Укрепление высшего образования в водном секторе для обеспечения климатической устойчивости и безопасности в Центральной Азии) состоялось открытие компьютерного класса при участии главы Министерства иностранных дел.

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