О чём рассказали в Дели

В столице Индии прошла презентация книги «Богатая культура и история Кыргызстана», посвящённой

80-летию со дня образования МИД КР.

Мероприятие организовано посольством совместно с Торговой палатой GTTCI и совмещено со Всемирным днём водных ресурсов.

В книге собрана информация по различным темам, таким как история, культура, традиции, национальные инструменты, игры, одежда, достопримечательности. Основная цель издания — популяризация национальной самобытности культурных традиций и распространение знаний о Кыргызской Республике.

Среди почётных гостей презентации были послы иностранных государств, дипломаты, общественные деятели, туроператоры, бизнес-сообщество, представители местных СМИ.

— Выход книги — интересное событие, объединившее актуальные темы, такие как использование стратегических природных ресурсов, эксплуатация водных объектов, решение вопросов последствий изменения климата, развитие гидроэнергетического и туристического потенциала страны для создания условий устойчивого экономического развития Кыргызской Республики, — заявил посол Кыргызстана в Индии Аскар Бешимов.

Он также проинформировал гостей о принимаемых руководством страны мерах по управлению водными ресурсами, по борьбе с изменением климата, в том числе влияющим на таяние ледников, а также проводимой работе в рамках Указа Президента «О поддержке развития туризма в КР».

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