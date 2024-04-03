Новая структура — секретариат

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В городе Сиане (Китай) Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике Актилек Мусаева приняла участие в церемонии открытия Секретариата «Центральная Азия — Китай».
В торжестве также участвовали заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, секретарь партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шэньси Чжао Идэ, исполнительный директор Секретариата «Центральная Азия — Китай» У Инцинь, главы дипломатических миссий Центральной Азии в Китае и другие официальные лица КНР и государств ЦА.
В своём выступлении посол зачитала поздравительное послание министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева. Она выразила надежду, что Секретариат внесёт важный и значительный вклад в дальнейшее укрепление взаимоотношений Центральной Азии и Китая.
Дата публикации: 15:51, 03-04-2024
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