Новая структура — секретариат

В городе Сиане (Китай) Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике Актилек Мусаева приняла участие в церемонии открытия Секретариата «Центральная Азия — Китай».

В торжестве также участвовали заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, секретарь партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шэньси Чжао Идэ, исполнительный директор Секретариата «Центральная Азия — Китай» У Инцинь, главы дипломатических миссий Центральной Азии в Китае и другие официальные лица КНР и государств ЦА.

В своём выступлении посол зачитала поздравительное послание министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева. Она выразила надежду, что Секретариат внесёт важный и значительный вклад в дальнейшее укрепление взаимоотношений Центральной Азии и Китая.

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