Кровавый теракт: круги по воде

Наезд в России на мигрантов из Центральной Азии превысил, кажется, все мыслимые пределы. Дошло до того, что наши высокие чиновники вынуждены реагировать на беспрецедентное отношение к соотечественникам. И все в унисон: «Нельзя так!» Нельзя весь народ относить к сонму террористов. Из-за десятка преступников, совершивших чудовищное деяние, не могут отвечать миллионы гастарбайтеров, рассредоточенных по всей Российской Федерации.

ЛИЦОМ НЕ ВЫШЛИ?

Вот и Камчыбек Ташиев, председатель ГКНБ, в своём посте в Фейсбуке отмечает:

«Кыргызстан скорбит о произошедшем в «Крокус Сити Холле». У террористов нет национальности. И обвинять в происшедшем целую нацию, идя на поводу у членов террористических организаций, заинтересованных в разжигании межнациональной розни и поднятии антимигрантских настроений в РФ, неуместно. Я могу твёрдо подчеркнуть порядочность спецслужб РТ, их борьба с террористическими и экстремистскими организациями безустанно идёт своим чередом. Попасть под влияние вербовщиков могли граждане любого государства, однако заказчики теракта не случайно выбрали представителей одной нации.

Надеюсь, что принимаемые совместные усилия спецслужб братских стран не допустят реализации преступных целей так называемых псевдоисламистов».

То же самое прозвучало и в словах депутата Кубанычбека Самакова на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции:

— Я прошу чиновников прокомментировать инициативу российской стороны ввести визовый режим для граждан Кыргызстана и участившуюся нетерпимость по отношению к кыргызам. Из-за четырёх таджикистанцев среди граждан России усиливается ксенофобия в отношении граждан КР. Это наблюдается не только в Москве, но и в других субъектах РФ. Наших преследуют и оказывают давление. Какие меры вы принимаете, чтобы искоренить это? К гражданам Кыргызстана и до теракта не проявляли хорошее отношение. Теперь это усиливается. Поэтому прошу предупреждать такие явления.

На что заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев ответил, что, действительно, некоторые депутаты Госдумы поднимают вопрос о введении визового режима:

— Но я думаю, это не касается Кыргызстана. Мы находимся в составе ЕАЭС. После теракта усилилась ксенофобия по отношению к другим национальностям. Уже 69 кыргызстанцам запретили въезд в Россию после теракта. С 23 марта ряд кыргызстанцев вернулся на родину из московских аэропортов. Некоторые находились в чёрном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены.

Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранцев, если их внешность не внушает доверия. А расходы на перелёты кыргызстанцы покрывали сами.

Между тем после теракта российское правительство планирует ужесточить контроль за мигрантами. Об этом на заседании комитета ЖК по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции по цифровому развитию Бакыт Дарманкул уулу:

— Изменения коснутся федеральных миграционных законов России. Третьего апреля по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина создали рабочую группу по ужесточению миграционного законодательства.

ДО СИХ ПОР ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ ОПЯТЬ

Сотни мигрантов уже покинули Петербург на этой неделе. Ещё больше задержаны и ждут депортации. Далеко не все решения петербургских судов о выдворении законны, но шансы оспорить их стремятся к нулю, считают адвокаты. На протяжении уже нескольких дней проводится операция «Нелегал» по выявлению иностранных граждан, не имеющих документов на право пребывания в России. Кроме полиции в рейдах задействованы миграционная и патрульно-постовая службы, ДПС, кинологи и судебные приставы. В органах эту операцию называют «Антимигрант».

Правозащитники и адвокаты, обычно защищающие интересы мигрантов, рассказали прессе, что антимигрантские рейды по выявлению приезжих из ближнего зарубежья, нарушающих миграционное законодательство, начались в Петербурге с 25 марта. Каждое утро возле петербургских складов OZON и Wildberries, где в большом количестве задействован труд приезжих из Центральной Азии, дежурят полицейские и судебные приставы. Выставлены наряды полиции на вещевых и овощных рынках, где традиционно торгуют мигранты, а также у Соборной мечети на Кронверкском проспекте. Кроме того, ежедневно проводятся рейды по общежитиям, хостелам и квартирам, где зарегистрированы лица, приехавшие из стран бывшего СНГ. В последнюю неделю замерла работа на городских стройках, где трудились рабочие из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана.

По словам правозащитницы и юриста Валентины Чупик, в ходе рейдов задержали около 300 человек, затем ещё 50. У многих задержанных отбирают телефоны, поэтому жалоб из Петербурга поступает меньше, чем могло бы быть. Главная проблема — людям не объясняют, что они нарушили, поэтому непонятно, состоятельны претензии правоохранительных органов или нет? И что в итоге оспаривать?

Сколько потенциальных нарушителей миграционного законодательства задержали, в региональном управлении МВД пока не сообщают. Не располагают этими сведениями на данный момент и адвокаты. Вероятнее всего, конкретные цифры появятся только после того, как районные суды вынесут решения о выдворении из России задержанных иностранных граждан.

По окончании судебных процессов (согласно закону, иначе выдворить из страны человека нельзя) мигранты дожидаются отправки на родину в Центре временного содержания иностранных граждан или в спецприёмниках. На сегодняшний день, по информации питерских журналистов, как центр, так и все спецприёмники в городе уже переполнены. Многие иностранцы, в отношении которых суды уже вынесли решения о выдворении, ждут насильственного возвращения на родину в отделах полиции.

Два первых авиарейса отправились из Петербурга в Душанбе и Ташкент. Ожидается и следующая отправка.

По мнению правозащитника Динара Идрисова, многие решения о выдворении мигрантов приняты незаконно. Людей спешно выгоняют из России, несмотря на то, что они в настоящее время обжалуют судебные решения об отказе в выдаче ВНЖ, получении временного убежища и т.д. То есть решения о выдворении из РФ этих людей ещё не вступили в законную силу и по закону их пока нельзя трогать, но эти факты игнорируются. До сих пор такого не было. А принуждённым к депортации не дают возможности обжаловать решения судов.

НЕ В УЩЕРБ

Выходцы из Центральной Азии после теракта в «Крокус Сити Холле» столкнулись в России с открытой ксенофобией. Силовики проводят рейды, а политики призывают к ужесточению миграционного законодательства, и настаивают на ограничениях на въезд и цифровом контроле для мигрантов. Госдума РФ в свою очередь пообещала создать рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики.

«Несмотря на желание Кремля поддерживать хорошие отношения со своим давним союзником — Таджикистаном, власти РФ не готовы игнорировать антимигрантские настроения среди россиян. Президент Владимир Путин подчёркивает, что террористы не имеют национальности, но это не значит, что у общества такое же отношение. Власти должны показать, что занимаются этой проблемой, поскольку некоторые люди не видят различия между радикальными исламистами и трудовыми мигрантами и будут оказывать давление на власть, чтобы она ограничила число этих мигрантов», — считает эксперт Темур Умеров.

По его словам, российские власти находятся в сложной ситуации, так как в стране проживает значительное и растущее мусульманское население. В то же время существует значительная часть населения, настроенная националистически и выступающая против увеличения миграции. Кремль терпимо относится к исламофобской риторике со стороны некоторых чиновников, но сам избегает исламофобских высказываний.

Хотя эксперт считает, что теракт в Подмосковье повлияет на мигрантов как с точки зрения их юридического положения в РФ, так и в повседневной жизни. Он сомневается, что российские власти могут позволить себе перекрыть потоки мигрантов, поскольку российская экономика сильно зависит от центральноазиатского трудового ресурса.

«Я не думаю, что можно изменить эту ситуацию, потому что не хватает россиян определённого возраста, которые в состоянии заменить 5-6 миллионов мигрантов ежегодно, учитывая, что демографическая ситуация ухудшается. Это будет чудо, если Россия сможет отказаться от мигрантов и заменить их россиянами», — заключает сотрудник Берлинского центра Карнеги Умеров.

Всего в России около 10 млн трудовых мигрантов. В рабочей силе сейчас существует потребность, говорил Президент Владимир Путин. Он отмечал при этом, что не следует «в ущерб коренному населению России решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда».

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Против гонения на мигрантов включился и глава Чечни Рамзан Кадыров, призвавший не допустить «гражданского преследования по национальному или религиозному признаку». Он напомнил о законе тем, кто будет подстрекать к этническим чисткам.

«Враги предпринимают попытки расшатать ситуацию изнутри, используя национальный вопрос на фоне теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», — заявил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. — Уже есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далёкие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам».

По его мнению, ничего не мешает «успешно бороться» с националистическими проявлениями внутри страны. С подстрекателями к этническим чисткам «разговор будет короткий в рамках железного закона», пообещал глава Чечни. Он призвал к благоразумию и объективности, оставаться для страны «полезными гражданами, а не добровольными бесплатными марионетками» спецслужб Запада, а также не допустить «гражданского преследования по национальному или религиозному признаку». «Всем терпения и мира. И пусть восторжествует справедливость!» — резюмировал Кадыров.

Между тем на встрече с представителями общественности и религиозными деятелями 9 марта 2024 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обнародовал следующие данные: за последние три года 24 гражданина Таджикистана в 10 странах мира совершили теракты. Больше всего его беспокоит то, что национальная принадлежность исполнителей наносит ущерб репутации государства на мировой арене — тень они бросают!

Рахмон отметил, что за рубежом его молодые сограждане часто попадают под влияние заинтересованных групп и спецслужб. Да и внутри страны с ними бороться не всегда получается: 4075 граждан находятся в розыске за экстремизм.

Молодёжи «промывают» мозги незаконные религиозные течения. Только в 2023 году в Таджикистане выявлено 300 случаев подобной пропаганды. Больше 4 тысяч слушателей вывели из незаконного влияния «проповедников», 520 таких лекторов привлекли к административной ответственности.

А заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири заявила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в интернете пытаются информационными вбросами посеять межнациональную и межрелигиозную рознь. «Сейчас в русскоязычном контенте медиапространства активно раскручиваются данные о том, что среди террористов в «Крокус Сити Холле» были выходцы из Таджикистана. Это явная попытка вызвать межнациональную и межрелигиозную рознь. Совершенно очевидно, что в этой ужасной трагедии, подлом преступлении в «Крокус Сити Холле» есть и вторая сторона помимо убийства беззащитных людей: параллельно мы видим, как по минутам, по секундам нам пытаются вбросить ещё одну бомбу и взорвать общество не менее страшно и не менее подло — информационно», — сказала она, выступая по видео-конференц-связи на Международном экономическом форуме государств — участников СНГ.

Она отметила, что представительство министерства в России получало угрозы после теракта: «Многие граждане Республики Таджикистан, легально осуществляющие временную трудовую деятельность на территории РФ, уже столкнулись с проявлениями ненависти и нетерпимости по национальному признаку. Угрозы поступают и в адрес представительства Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан по вопросам миграции в Российской Федерации».

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Но человеческие поступки напрочь перекрывают ксенофобию. Так, 15-летний Ислам Халилов, который в день теракта вывел из здания «Крокус Сити Холла» более 100 человек, пришёл к стихийному мемориалу почтить память жертв трагедии. По словам школьника, он работает в гардеробе «Крокуса» уже год. 22 марта мальчик, несмотря на страх, действовал по инструкции, благодаря чему смог вывести из здания перепуганных посетителей.

«Был страх. Я боялся, что там была толпа людей. Я думал, что могут открыть огонь на поражение либо разорвать гранату — вот это самый главный страх был», — признался Ислам.

Параллельно он записал «кружочек» родителям в Telegram. Подросток отметил, что снимал больше для себя, так как хотел посмотреть, как всё выглядело со стороны, после того, как отойдёт от шока: правильно ли он поступал, что именно делал.

«Потом друзья разослали это в разные чаты, и потом видео в разных сетях появилось. Родители сперва огорчены были, плакали, что это случилось именно со мной, что я всё это видел. Но потом гордились. Сказали, что я всё правильно сделал в данной ситуации, помог людям», — добавил школьник.

Осознать всё у Ислама получилось только на следующий день. Вдобавок ко всему ему стали массово поступать сообщения со словами благодарности от спасённых людей и их родственников. Некоторые даже предлагали ему свою помощь на будущее.

«Конечно, в душе боль. Хочется плакать, что в целом случилось это. Просто нет слов», — заключил подросток.

Ислама Халилова, спасшего больше 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле», наградили в Государственной думе. Ему был вручён грант на обучение в одном из вузов России. Награждение прошло в Госдуме при участии представителей «Общества дружбы с Кыргызстаном», членов депутатской группы по связям с парламентом Кыргызстана и посла республики.

«Если вы, я надеюсь, будете продолжать образование в России, то мы с огромной радостью и большой честью для нас готовы оплатить любое ваше образование в любом вузе Российской Федерации. Ещё раз спасибо вам огромное за то, что вы сделали», — отметил депутат Михаил Старшинов.

Подросток в свою очередь поделился, что увлекается футболом, и сообщил, что грант бы потратил на обучение в спортивной академии.

«Я бы хотел поступить в какую-нибудь спортивную академию, потому что играю в футбол семь лет, увлекаюсь футболом, хотел бы играть в профессиональном футболе. В академии какой-нибудь», — уточнил он.

Глава Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин вручил Исламу Халилову медаль «За заслуги». А московский футбольный клуб «Спартак», за который Ислам болеет с самого детства, пригласил мальчика на стадион и вручил ему подарки. Среди презентов оказался абонемент на все домашние матчи команды.

Во время теракта в «Крокусе» многие посетители совершили героические поступки. В частности, Зайпулла Магомедов, который на плечах вынес инвалида из горящего концертного зала. Когда началась стрельба, зрители в панике побежали к выходу из зала. В этот момент Магомедов увидел, что упал парень-инвалид. Пожилой отец не смог поднять его в одиночку, тогда на помощь пришёл Зайпулла.

«Я взял парня на плечо, потому что бежать вдвоём под руку долго и тяжело. А было уже сильное задымление, дышать было тяжело. Я задержал дыхание», — рассказал Магомедов. Также он помог выбраться ещё одной девушке, которой стало плохо, а затем, выведя их, и другим зрителям.

ПОД ТЕКСТ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ещё в октябре 2020 года обратил внимание на тысячи казахстанцев, которые вынуждены работать в других странах. По его словам, многие из них берутся за рубежом за работу, которой они не стали бы заниматься дома.

Вопрос трудовой миграции казахстанцев глава государства поднял на очередном заседании Национального совета общественного доверия:

«Трудовая миграция. Этот вопрос очень актуальный. Его нельзя замалчивать, так как ежегодно тысячи наших соотечественников становятся трудовыми мигрантами. Наши граждане работают за границей не только в сферах, где требуется высокая квалификация, многие из них заняты в секторе услуг. Там они готовы браться за работу, которую, возможно, не согласились бы выполнять у себя в стране. В ряде стран казахстанцы работают нелегально. Из такого положения вытекают сложности с регистрацией, различные бытовые трудности, с которыми наши сограждане сталкиваются ежедневно. Это ярко проявилось в период пандемии».

Между тем Президент также отметил, что необходимо понимать, что в современном мире трудовая миграция имеет глобальный характер: «Её нельзя трактовать как однозначно негативное явление. Это многогранный процесс, который имеет такие положительные стороны, как повышение квалификации, приобретение новых навыков, накопление стартового капитала для создания собственного дела, адаптация к другой социокультурной среде. Поэтому государство приложит все усилия для реализации потенциала казахстанцев, в том числе находящихся в трудовой миграции».

Пожалуй, под этими словами Токаева подпишутся все лидеры Центральной Азии.

Да и Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции заявил о том, что «иностранцы России нужны» и что необходимо создать «человеческие условия для мигрантов». По словам Президента, Россия не должна бросать детей и жён мигрантов, потому что ни к чему хорошему это не приведёт.

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