Объекты теплоснабжения переданы местным органам власти

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров провёл расширенное рабочее совещание, посвящённое реформированию ГП «Кыргызтеплоэнерго» при Министерстве энергетики.
Мероприятие состоялось с участием членов Кабинета министров, руководителей структурных подразделений администрации Президента и местных органов власти. В режиме видеоконференцсвязи приняли участие полномочные представители Президента в областях, мэры городов и акимы районов страны.
Глава государства отметил, что, несмотря на предпринимаемые меры по оптимизации системы теплоснабжения, каждый год возникают проблемные вопросы в обеспечении теплом многоквартирных домов и социальных объектов.
Президент подчеркнул, что в связи с изношенностью котельных снижается их эффективность, что в свою очередь приводит к значительным потерям. Наряду с этим порождают проблемы такие вопросы, как нехватка квалифицированных специалистов в отрасли, рост стоимости энергоресурсов, а также коррупционные проявления. В этой связи, как отметил Садыр Жапаров, филиалы ГП «Кыргызтеплоэнерго», а также ТЭЦ Бишкека и Оша передадут на баланс органов местного самоуправления. Вместе с тем объекты теплоснабжения, как и в прежние годы, продолжат получать субсидии из республиканского бюджета в течение трёх лет. По истечении этого времени котельные должны выйти на самоокупаемость.
Глава государства призвал повысить ответственность органов местного самоуправления перед населением и обеспечить эффективное управление предприятиями энергетики. Он также подчеркнул, что оценка их деятельности будет зависеть от результативности управления объектами теплоснабжения. И особо отметил, что переход котельных решено провести поэтапно при полном участии и содействии Министерства энергетики и специалистов энергетических компаний. Президент Садыр Жапаров поручил Кабинету министров и структурным подразделениям администрации Президента обеспечить строгий контроль подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, своевременно выплатить бюджетные средства и закупить топливо объектам теплоснабжения в полном объёме.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
Дата публикации: 15:58, 05-04-2024
ПОИСК ПО АВТОРАМ: