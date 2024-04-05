Объекты теплоснабжения переданы местным органам власти

Президент Садыр Жапаров провёл расширенное рабочее совещание, посвящённое реформированию ГП «Кыргызтеплоэнерго» при Министерстве энергетики.

Мероприятие состоялось с участием членов Кабинета министров, руководителей структурных подразделений администрации Президента и местных органов власти. В режиме видеоконференцсвязи приняли участие полномочные представители Президента в областях, мэры городов и акимы районов страны.

Глава государства отметил, что, несмотря на предпринимаемые меры по оптимизации системы теплоснабжения, каждый год возникают проблемные вопросы в обеспечении теплом многоквартирных домов и социальных объектов.

Президент подчеркнул, что в связи с изношенностью котельных снижается их эффективность, что в свою очередь приводит к значительным потерям. Наряду с этим порождают проблемы такие вопросы, как нехватка квалифицированных специалистов в отрасли, рост стоимости энергоресурсов, а также коррупционные проявления. В этой связи, как отметил Садыр Жапаров, филиалы ГП «Кыргызтеплоэнерго», а также ТЭЦ Бишкека и Оша передадут на баланс органов местного самоуправления. Вместе с тем объекты теплоснабжения, как и в прежние годы, продолжат получать субсидии из республиканского бюджета в течение трёх лет. По истечении этого времени котельные должны выйти на самоокупаемость.

Глава государства призвал повысить ответственность органов местного самоуправления перед населением и обеспечить эффективное управление предприятиями энергетики. Он также подчеркнул, что оценка их деятельности будет зависеть от результативности управления объектами теплоснабжения. И особо отметил, что переход котельных решено провести поэтапно при полном участии и содействии Министерства энергетики и специалистов энергетических компаний. Президент Садыр Жапаров поручил Кабинету министров и структурным подразделениям администрации Президента обеспечить строгий контроль подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, своевременно выплатить бюджетные средства и закупить топливо объектам теплоснабжения в полном объёме.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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