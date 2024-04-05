Ставка на молодёжь

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл лекцию в Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына.

Кроме этого, в онлайн формате в мероприятии участвовали студенты Ошского государственного университета и Ошского технического университета.

Глава Кабмина рассказал о мировых трендах экономики, приоритетных направлениях работы правительства, проводимых реформах в стране, реализации стратегических инфраструктурных проектов и планах Кабинета министров на 2024 год.

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