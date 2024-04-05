Партнёрство в интересах двух стран

Президент Садыр Жапаров принял председателя Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Эркина Тунияза, посетившего с рабочим визитом страну.

Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества, перспективным проектам, особенно в таких сферах, как цифровизация, транспортная логистика, инвестиции, сельское хозяйство и гуманитарное направление.

Приветствуя гостя, глава государства отметил, что с теплотой вспоминает свой государственный визит в Китай в мае прошлого года и, пользуясь случаем, передал тёплый привет и наилучшие пожелания Председателю КНР Си Цзиньпину. Садыр Жапаров отметил важность наращивания сотрудничества с СУАР и ускорения практической реализации совместных проектов. Кроме того, Кыргызстан всегда готов расширять и укреплять сотрудничество с Китаем в рамках ШОС, инициативы «Один пояс — один путь» и формата «Центральная Азия — Китай». Глава государства отметил, что традиционно дружественные и добрососедские связи, взаимное доверие между Кыргызстаном и Китаем способствуют дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства, а также стабильности и безопасности в регионе, что полностью отвечает общим интересам. Он констатировал, что Китай — один из основных торговых и инвестиционных партнёров Кыргызстана. И с удовлетворением отметил успешный ход строительства крупнейшего совместного проекта — железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Председатель Народного правительства СУАР КНР Эркин Тунияз в свою очередь отметил, что в Кыргызстан прибыла большая делегация, в числе которой представители бизнеса, представляющие более 50 крупных компаний, готовых к реализации совместных проектов. Эркин Тунияз подчеркнул, что они всегда уделяют большое внимание тем проектам, которые ранее обсуждались на уровне руководства двух сторон, и готовы к их практической реализации. Он также отметил, что растут показатели товарооборота Кыргызстана с СУАР, подчеркнул важность продвижения торгово-экономических связей.

Стороны особое внимание уделили успешной и непрерывной работе пунктов пропуска «Иркештам» и «Торугарт», что стало важным фактором дальнейшего увеличения взаимной торговли между двумя странами.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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