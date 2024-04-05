Мост кыргызско-китайской дружбы

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Эркином Туниязом, прибывшим в Кыргызстан с рабочим визитом.

Глава Кабмина отметил успешное продвижение масштабного проекта строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», добавив, что в феврале в Пекине прошла трёхсторонняя встреча между экспертами стран и визит в нашу республику делегации «Китайских железных дорог».

Стороны также обсудили деятельность контрольно-пропускных пунктов на границе. «Мы благодарны за солидарность китайской стороны в вопросе перехода пунктов пропуска «Иркештам» и «Торугарт» на 7-дневный 14-часовой рабочий график до 30 июня. Кроме этого, успешно реализовываются проекты по строительству «Моста кыргызско-китайской дружбы» и ленточного конвейера с угольной базой в районе КПП «Иркештам». Особое внимание мы также уделяем открытию нового пункта пропуска «Бедель» и строительству автомобильной дороги «Барскоон — Учтурфан — Аксу». В торгово-экономическом сотрудничестве мы полагаемся на Синьцзян, этот регион Китая является для нас своего рода воротами в вашу страну», — сказал Акылбек Жапаров.

Так, по данным китайской стороны, товарооборот между двумя странами по итогам 2023 года составил $19 млрд 804 млн, что по сравнению с 2022 годом больше на 30%.

Акылбек Жапаров также сообщил, что в энергетической сфере Кыргызстана определены стратегические проекты, такие как строительство каскада ГЭС на реке Сары-Джаз, «Верхне-Нарынский каскад ГЭС», ГЭС «Камбар-Ата-1», «Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС» и предложил китайской стороне сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии.

Кроме того, в ходе беседы обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере добычи редких металлов, открытия нового авиамаршрута Ош — Кашкар, взаимодействие отечественных банков с Кашкарским сельскохозяйственно-торговым банком и создания совместных коммерческих и индустриальных парков.

«Предлагаю провести очередное 12-е заседание Координационной группы на полях VIII Экономического форума «Иссык-Куль 2024» и выставки товаров стран Великого шёлкового пути. Пользуясь случаем, хотел бы выразить правительству СУАР признательность за решение о выделении 25 квотных бюджетных мест кыргызским студентам для обучения в ВУЗах Синьцзяна. А для углубления культурно-гуманитарного сотрудничества в области изучения и продвижения эпоса «Манас» предлагаю организацию совместных научных симпозиумов и фестивалей», — сказал Акылбек Жапаров.

В свою очередь Эркин Тунияз поблагодарил кыргызскую сторону за высокую организацию визита их делегации в Кыргызстан и выразил готовность к развитию и углублению многопланового двустороннего сотрудничеств между двумя странами. Также он подчеркнул заинтересованность китайской стороны в реализации двусторонних проектов, отметив, что данная встреча поспособствует укреплению взаимного сотрудничества. «По всем инициативам и предложениям, высказанным в ходе двусторонних переговоров, мы создадим отдельную конкретную программу и тщательно её проработаем. Мы приложим все усилия для реализации достигнутых договорённостей между лидерами двух стран», — заключил Эркин Тунияз.

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