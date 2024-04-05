Вклад в экономику

В Бишкеке прошёл бизнес-форум «Кыргызстан — Китай (СУАР)».

На нём присутствовали заместитель председателя Кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев и председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Эркин Тунияз.

Они отметили, что работа над созданием благоприятных условий для предпринимателей, вносящих вклад в экономику двух стран, продолжится.

Отметим, что в форуме участвовали более 50 крупных китайских компаний, готовых реализовать совместные проекты между странами. С нашей стороны присутствовало столько же представителей от предприятий, работающих в сферах сельского хозяйства, медицины, образования, цифрового развития, промышленности, туризма и услуг. Предприниматели продемонстрировали презентации по различным отраслям, а также рассмотрели предложения и инвестиционные проекты.

По итогам бизнес-форума «Кыргызстан — Китай (СУАР)» подписано семь документов на $1 млрд 151 млн в энергетической и горнодобывающей отраслях.

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