ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Бишкеке прошёл бизнес-форум «Кыргызстан — Китай (СУАР)».
На нём присутствовали заместитель председателя Кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев и председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Эркин Тунияз.
Они отметили, что работа над созданием благоприятных условий для предпринимателей, вносящих вклад в экономику двух стран, продолжится.
Отметим, что в форуме участвовали более 50 крупных китайских компаний, готовых реализовать совместные проекты между странами. С нашей стороны присутствовало столько же представителей от предприятий, работающих в сферах сельского хозяйства, медицины, образования, цифрового развития, промышленности, туризма и услуг. Предприниматели продемонстрировали презентации по различным отраслям, а также рассмотрели предложения и инвестиционные проекты.
По итогам бизнес-форума «Кыргызстан — Китай (СУАР)» подписано семь документов на $1 млрд 151 млн в энергетической и горнодобывающей отраслях.
Дата публикации: 15:54, 05-04-2024
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