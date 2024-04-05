Наши товары в Китае

Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев и председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Эркин Тунияз провели совещание по вопросам двустороннего сотрудничества.

На мероприятии также присутствовали руководители государственных органов, представившие информацию по реализации достигнутых ранее договорённостей между двумя государствами.

Стороны рассмотрели повышение эффективности деятельности контрольно-пропускных пунктов «Иркештам» и «Торугарт», а также открытие в сентябре нового КПП «Бедель». Кроме того, планируется создание совместных торгово-производственных парков в Нарынской области и Кашгаре. Этот шаг позволит развивать экспорт отечественной продукции на рынок Китая.

По статистическим данным, Кыргызстан может поставлять до 732 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в год, и это не предел. В этом направлении Бакыт Торобаев предложил открыть на территории Кыргызстана карантинную, фитосанитарную и ветеринарную лаборатории. В свою очередь Эркин Тунияз отметил, что кыргызская продукция является экологически чистой, и выразил заинтересованность в импорте сельскохозяйственной продукции.

Отметим, что на совещании подробно рассмотрены 12 вопросов, охватывающих транспортную, строительную, торговую, энергетическую, горнодобывающую, авиационную и культурно-гуманитарную сферы, по итогам которых даны поручения государственным органам двух стран.

«Мы практически обсудили и заслушали доклады по всем актуальным направлениям двустороннего многопланового сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. Уверен, что такие встречи и обмен мнениями станут сопровождаться выгодными для обеих сторон новыми договорами», — заключил Бакыт Торобаев.

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