Когда таможенники ладят

В Центральном аппарате Государственной тамодженной службы состоялась встреча председателя С. Исабекова с заместителем директора Урумчинской таможни госпожой Ли Цинхуа.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего приграничного сотрудничества между таможенными администрациями Кыргызстана и Синцзян-Уйгурского автономного района Китая. В том числе обсуждён вопрос модернизации действующих пунктов пропуска «Торугарт» и «Иркештам» с целью улучшения условий для участников внешнеэкономической деятельности, ускорения сроков доставки грузов и уменьшения заторов на границе. Также отмечен положительный результат перехода китайских приграничных таможенных постов на режим работы 14 часов 7 дней в неделю в пилотном проекте.

Отдельно затронуты вопросы борьбы с нарушениями таможенного законодательства и контрабандой. Глава таможенной службы С. Исабеков предложил рассмотреть возможность определения офицеров связи из числа сотрудников таможенных органов приграничных районов по вопросам работы правоохранительной деятельности и борьбы с контрабандой.

По итогам встречи стороны отметили важность проделываемой работы и выразили уверенность в успешном продолжении совместных инициатив и готовности к дальнейшему сотрудничеству в области приграничных отношений.

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