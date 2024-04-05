Откроют авиарейс Кыргызстан — Малайзия

В рамках официального визита в Малайзию состоялась встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с министром транспорта Малайзии Локом Сью Фуком, на которой обсуждён вопрос открытия прямого авиасообщения между нашими странами.

Министр Жээнбек Кулубаев отметил, что кыргызская сторона заинтересована в открытии прямого авиасообщения путём предоставления права пятой свободы воздуха малайзийским авиакомпаниям. Принимая во внимание, что это придаст стимул развитию политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов между двумя странами, выражена готовность предоставить благоприятные условия для открытия не только прямого рейса, но и грузового, что в свою очередь позволит облегчить транспортировку товаров и продуктов между нашими странами.

Обсуждены и перспективы расширения торгово-экономических связей и обеспечения эффективных транспортно-логистических маршрутов для перевозки товаров. По итогам стороны выразили заинтересованность в продолжении переговоров по вопросам открытия прямого авиасообщения между Кыргызской Республикой и Малайзией.

Далее Жээнбек Кулубаев встретился с министром высшего образования Малайзии Замбри Абдулом Кадиром. Обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в образовательной сфере.

Стороны с удовлетворением отметили динамику активизации кыргызско-малайзийских двусторонних отношений, в том числе в области образования, которая с каждым годом укрепляется и вносит свою посильную лепту в развитие дружеских отношений между Кыргызстаном и Малайзией. Принимая во внимание опыт Малайзии в сфере образования в юго-восточном регионе, стороны договорились обмениваться лучшими передовыми стандартами образования в учебных заведениях, а также наращивать число студентов из Кыргызстана в вузах Малайзии.

Министр Жээнбек Кулубаев поблагодарил малайзийскую сторону за возобновление краткосрочных курсов в рамках Малайзийской программы технического сотрудничества для государственных служащих Кыргызстана, которые также поспособствуют развитию двусторонних отношений между нашими странами.

По итогам встречи стороны договорились продолжить активное сотрудничество в организации учебных семинаров, проведении научно-практических конференций, симпозиумов, а также обмен опытом в области образования.

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