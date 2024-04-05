Главное — вовремя «подстелить соломки»

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров выступил на агрофоруме, посвящённом созданию устойчивого агропромышленного сектора в Кыргызстане.

«Изменение климата оказывает влияние на природные катаклизмы. Селевые потоки наносят колоссальный урон посевным площадям. Поэтому построим дамбы, берегоукрепляющие конструкции и проведём другие работы на руслах рек Кара-Дарья, Кара-Ункур, Жазы, Араван-Сай и других. Также приобретём специальную технику и инженерное оборудование. По результатам реализации проекта «Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызстане» ожидается сохранение около 10 тыс. домовладений. Предотвратим экономические потери на сумму около $82,9 млн», — сказал Акылбек Жапаров.

Глава Кабмина отметил, что, по расчётам специалистов, к 2050 году население в Центральной Азии увеличится на 27%, спрос на продовольствие — на 35% и потребление питьевой воды — на 50%. Для раскрытия потенциала региона важно преодоление и других вызовов, таких как отсутствие выхода к морю, ресурсная зависимость, низкий уровень доступа к финансовым инструментам, влияние климатических изменений. «Вода — главная артерия жизни в странах Центрально-Азиатского региона. Она и зелёная энергетика могут и должны стать объединяющими факторами для обеспечения устойчивого развития всех государств региона», — сказал он.

Акылбек Жапаров в своём выступлении отметил, что, согласно прогнозам Министерства экономики и коммерции на 2024 год, объём валового внутреннего продукта ожидается в сумме 1 трлн 410,0 млрд сомов, а реальный темп роста на уровне 6,0%. Консолидированный бюджет в прошлом году составил более 575 млрд сомов, а в текущем году запланирован в размере 600,7 млрд сомов. «Ожидается увеличение общего объёма выпуска продукции сельского хозяйства на 2,8% за счёт роста в растениеводстве — на 2,7%, животноводстве — на 2,2%. Особенно важно стабилизировать цены на продукты питания, чтобы защитить наших граждан от нестабильности на мировых рынках и обеспечить доступность качественных продуктов по приемлемым ценам», — сказал он.

К столетию образования Кара-Кыргызской автономной области по линии Министерства сельского хозяйства ожидается открытие 11 МТС по всей стране, запуск 16 крупных инфраструктурных объектов, торгово-логистических центров в Ошской и Чуйской областях, предприятий по производству фруктовой продукции в виде консервированных джемов, расширение сетей по торгово-логистическим направлениям, таких как «Кыргыз продукт», и другие проекты.

В рамках мероприятия состоялась церемония подписания соглашения по проекту «Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызстане» на сумму $52,4 млн между Министерством финансов и Всемирным банком. Он окажет содействие в увеличении возможностей правительства по мониторингу ледников, снежного покрова, селей и паводков, а также внедрении мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

Автор: