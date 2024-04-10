Перед ними склонится Эверест

В честь героев Великой Отечественной войны Сагадата Нурмагамбетова, Рахимжана Кошкарбаева и знаменитого снайпера Алии Молдагуловой спортивно-патриотическая экспедиция Kazakh Everest Team в эти дни совершает восхождение на высочайший пик планеты -Эверест.

Руководит экспедицией известный казахстанский альпинист, инструктор Центра горной подготовки Вооружённых сил РК майор Максут Жумаев. В составе команды Kazakh Everest Team семь человек, в том числе спортсменка-скайраннер Анар Бурашева.

Как сообщают коллеги из издания «Деловой Казахстан», участие представительниц «слабого пола» в восхождении на «Вершину мира» неизменно вызывает большой интерес. Альпинисты поставили цель, взойдя на Эверест, водрузить там Государственный флаг Казахстана.

— Нам предстоит не только вписать новую страницу в историю страны, но и вдохновить молодое поколение спортсменов. Поддерживаю идею гендерного равенства даже в экстремальных видах спорта. Если у современных девушек есть готовность и силы покорять высочайшие вершины наравне с мужчинами, то мы должны помочь им сделать этот шаг, — рассказал Максут Жумаев.

За плечами Анар Бурашевой восхождение на локальные вершины категорий 1б, 2а и 2б, пики Талгар, Монблан и Килиманджаро. Анар работает тренером в клубе Space Trail Running. Она — скайраннер в Sky Run Group и пейсер в Nike Running Club Almaty. Имеет спортивные награды за первые и призовые места в таких профессиональных соревнованиях, как Thian Shan trail race 42 км, Tengri ultra 35 км, Алматинский горный полумарафон, Irbis race 42 км, Red planet Race 30 км, Алматы марафон 42 км и Madeira Island Ultra Trail 60 км.

— Подъём на Эверест — один из самых сложных. Это уникальный опыт концентрации, воли и преодоления себя. Я чувствую в себе силы и готовность пройти этот маршрут. Считаю, что женщины должны завоёвывать новые ниши в современном мире, расширять границы собственных мечтаний и возможностей, — рассказала Анар Бурашева.

Перед финальным восхождением на вершину Эвереста (8849 м) участники экспедиции будут ждать благоприятное «погодное окно». Природные условия на Эвересте экстремальные — штормовые ветры, морозы до минус 50° C, лавины, камнепады, ледовые трещины и снегопады. По плану восхождение продолжится 12-16 часов. Спуск также займёт 6-8 часов и потребует такой же концентрации и решимости, как и восхождение.

По словам Максута Жумаева, его важнейшая задача — сохранение жизни и здоровья членов экспедиции. Профессионализм, максимальное снижение риска и беспрекословное подчинение членов команды — принципы, которыми руководствуется легендарный альпинист.

Один из тех, кому посвящено восхождение, — Герой Советского Союза Сагадат Нурмагамбетов. 15 января 1945 года подразделение, которым он командовал, формировало реку Пилица в районе села Марьинка близ польского города Варка. В течение двух суток солдаты уничтожили более 120 фашистов и 12 боевых точек.

Рахимжан Кошкорбаев, в честь которого сегодня альпинисты штурмуют Эверест, 16 апреля 1945 года, прорвав оборону противника с плацдарма на западном берегу реки Одер в районе Гроенойндорфа, во главе штурмового взвода вышел к каналу Фридландерштром. Используя исключительно выгодный рубеж для обороны, противник пытался приостановить продвижение советских частей. Взводу Рахимжана Кошкарбаева приказали на подручных средствах преодолеть водную преграду, захватить плацдарм на западном берегу канала и способствовать переправе основных сил полка. Прикрываясь огнём орудий прямой наводки, взвод под его командованием достиг противоположного берега канала и стремительным броском ворвался в немецкую траншею. В этом бою, доходившем до рукопашной схватки, взвод истребил более 40 немецких солдат, захватил 3 крупнокалиберных пулемёта и из трофейного оружия открыл интенсивный огонь по огневым точкам врага.

Герой Советского Союза снайпер Алия Молдагулова 14 января 1944 года в деревне Казачиха Новосокольнического района Псковской области при освобождении её от немецкой оккупации совершила свой подвиг, увековечивший память о ней. При освобождении станции Насва Алия, которой ещё не исполнилось и 19 лет, под шквальным огнём шесть раз поднимала своих товарищей в бой. В роте, где офицеры были выведены из строя, Алия приняла на себя роль командира. Она активно участвовала в боях, стреляя из дома, но получила ранение в живот. Все попытки спасти её провалились: друзья вынесли ёе из опасной зоны, но сарай, где они укрылись, подвергся артобстрелу и загорелся. Алия Молдагулова погибла в этом сарае, а сослуживцы, находившиеся там, скончались вместе с ней.

КОММЕНТАРИЙ

Народная артистка Кыргызстана Айтурган Темирова:

— Это очень трогательно, что молодое поколение так сохраняет память о героях Великой Отечественной войны. Покорение Эвереста в честь подвига героев — тоже своеобразный подвиг.

Об Алие Молдагуловой хочу сказать особо. В январе этого года исполнилось 80 лет со дня её гибели. В 1985 году на экраны вышла картина «Снайперы», где её роль сыграла я. С этой картиной связана целая история. Мы представляли в Алма-Ате наш фильм «Волчья яма». Его посмотрел весь Советский Союз. Картина имела огромный успех. Показали её и первому секретарю Казахской ССР Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву. Лента ему очень понравилась, и он предложил Болоту Шамшиеву снять фильм «Снайперы». Его сценарий, оказывается, был уже готов на студии «Казахфильм», но не было актрисы на роль Алии Молдагуловой. Кунаев сказал, что я очень похожа на неё. Болот стал отказываться. Говорил, что военная тема не его, что может не получиться. Тем не менее, нас пригласили в ЦК компартии Казахстана к заведующему отделом культуры. Пришли в приёмную. Нас попросили подождать. Вдруг вижу на столе моё фото, только в военной форме. Я долго пыталась вспомнить, где я фотографировалась в этом образе, а это была фотография Алии. Сходство действительно оказалось потрясающим.

«Снайперы» — первый мой фильм, основанный на реальных событиях. И потом, Алия — народная героиня. Следовательно, её образ на экране должен быть безупречен. Только представьте, как в критический для обороны Ленинграда момент Алия Молдагулова встала во весь рост и крикнула: «Братья, солдаты, за мной!» В тот день она трижды участвовала в отражении контратак противника. Я понимала, что должна была очень хорошо узнать характер своей героини. Поэтому мы приняли решение отыскать однополчан Алии. Сделали запросы в архив Министерства обороны СССР. Через месяц пришёл ответ. Мы нашли напарницу Алии — Надежду Веткину. Её роль в фильме сыграла Марина Яковлева. Роль ещё одной однополчанки досталась Вере Глаголевой. Потом выяснилось, что жив комбат Фёдор Моисеевич. Мы его искали по всему Союзу, а он всё это время жил во Фрунзе — в 9-м микрорайоне. Разве это не судьба? Он, как увидел меня, сразу назвал Алиюшей. Мы долго потом ещё поддерживали связь.

Любовь БОРИСЕНКО.

Издание «Деловой Казахстан».

Из архива Айтурган Темировой.

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