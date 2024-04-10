Расширение Бишкека

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с ходом работ по расширению ряда столичных улиц.
Ему представили проект по пробивке улицы А. Бакаева вдоль железной дороги от Л. Толстого до Ж. Боконбаева, а также Ю. Фучика от Льва Толстого до Товарной через железную дорогу.
Председатель Кабмина отметил, что при проектировке необходимо учитывать недавнее расширение территории столицы и ежегодное увеличение количества автомобилей.
Кроме этого, Акылбек Жапаров поручил провести инвентаризацию всех объектов, находящихся в ведении муниципалитета.
Дата публикации: 15:58, 10-04-2024
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