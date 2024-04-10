Расширение Бишкека

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с ходом работ по расширению ряда столичных улиц.

Ему представили проект по пробивке улицы А. Бакаева вдоль железной дороги от Л. Толстого до Ж. Боконбаева, а также Ю. Фучика от Льва Толстого до Товарной через железную дорогу.

Председатель Кабмина отметил, что при проектировке необходимо учитывать недавнее расширение территории столицы и ежегодное увеличение количества автомобилей.

Кроме этого, Акылбек Жапаров поручил провести инвентаризацию всех объектов, находящихся в ведении муниципалитета.

Автор: