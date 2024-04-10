Добро пожаловать!

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан.

В Международном аэропорту «Манас» высокого гостя встретил первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев.

В рамках визита состоятся переговоры председателя Кабинета министров — руководителя администрации Президента Акылбека Жапарова с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего кыргызско-казахстанского сотрудничества, обменяются мнениями о реализации ранее достигнутых договорённостей на высшем и высоком уровнях.

Подробнее в следующем номере газеты.

Автор: -