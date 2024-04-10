Добро пожаловать!

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан.
В Международном аэропорту «Манас» высокого гостя встретил первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев.
В рамках визита состоятся переговоры председателя Кабинета министров — руководителя администрации Президента Акылбека Жапарова с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего кыргызско-казахстанского сотрудничества, обменяются мнениями о реализации ранее достигнутых договорённостей на высшем и высоком уровнях.
Подробнее в следующем номере газеты.
Дата публикации: 15:57, 10-04-2024
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