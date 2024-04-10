Глоссарий: три в одном

В Министерстве экономики и коммерции состоялся вводный семинар проекта «Создание многоязычного глоссария по жизнестойкости городов для Кыргызстана». Цель проекта — обеспечить чёткость и единообразие в использовании терминов в государственной политике и общественном дискурсе.

Семинар направлен на обсуждение стандартизации терминологии в сфере жизнестойкости городов и разработку англо-русско-кыргызского глоссария, который станет доступным ресурсом для государственных органов и общественности.

Задача — координация усилий в вопросах правильной интерпретации и переводов международных терминов в сфере жизнестойкости городов на кыргызский язык в соответствии с Конституционным законом «О государственном языке КР» от 17 июля 2023 года.

Семинар прошёл с участием первого заместителя министра экономики и коммерции Чоро Сейитова, а также представителей посольства США и Американских советов, Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике, Центра климатического финансирования, гражданских активистов и экспертов.

Отметим, что данный проект представляет собой инициативу, которая призвана устранить языковые барьеры и двусмысленность в понимании ключевых терминов, связанных с урбанистикой и изменением климата. А также включает в себя создание качественного материала с перечнем особо сложных тематических терминов и продвижение государственного языка на национальном уровне через перевод мировых и инновационных терминов в сфере урбанистики и изменения климата.

В результате консультаций и сотрудничества с государственными и муниципальными служащими, а также гражданскими активистами будет разработан англо-русско-кыргызский глоссарий, содержащий более 100 терминов.

Автор проекта «Создание многоязычного глоссария по жизнестойкости городов для Кыргызстана» — Чинара Сапарова, выпускница программы Hubert Humphrey Fellowship, финансируемой Государственным департаментом США.

Ч. Сапарова проходила обучение по направлению «городское и региональное развитие» в Массачусетском технологическом университете, США. Проект реализуется при поддержке и частично на средства Программы малых грантов для выпускников обменных программ, финансируемой посольством США и администрируемой Американскими советами по международному образованию.

Для получения дополнительной информации о проекте можно позвонить по телефону 0557 127 257.

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