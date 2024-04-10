Взаимный диалог продолжится

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Кыргызской Республике Николаса Боулера.
Стороны обсудили вопросы актуальной повестки кыргызско-британского двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено организации визитов на различных уровнях, расширению взаимодействия в сферах взаимной торговли, привлечению инвестиций и технологий из Великобритании, а также редкоземельных металлов.
По итогам разговора стороны выразили готовность к продолжению взаимного диалога по ключевым направлениям сотрудничества.
Дата публикации: 15:54, 10-04-2024
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