Взаимный диалог продолжится

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Кыргызской Республике Николаса Боулера.

Стороны обсудили вопросы актуальной повестки кыргызско-британского двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено организации визитов на различных уровнях, расширению взаимодействия в сферах взаимной торговли, привлечению инвестиций и технологий из Великобритании, а также редкоземельных металлов.

По итогам разговора стороны выразили готовность к продолжению взаимного диалога по ключевым направлениям сотрудничества.

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