Счастлив тот, кто здоров

Как сообщила наша газета, в Бишкеке прошёл массовый легкоатлетический забег под девизом «Моё здоровье — моё право». На дистанции в 1500 метров соревновались более 200 сотрудников медицинских учреждений столицы. Мероприятие посвящено Международному дню здоровья.



Площадка у физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром — детям» давно стала традиционным местом старта различных легкоатлетических состязаний. Здесь обычно готовятся покорять дистанцию в 21 километр участники ежегодного Бишкекского полумарафона, члены различных добровольных спортивных объединений, ветераны спорта, школьники. Да и место само по себе очень удачное: не так много проезжает машин, чистый (относительно, конечно) воздух. Такая вот у нас в городе появилась импровизированная трасса для бегунов.

… До начала старта оставалось ещё 20-30 минут. Грех было не поговорить со спортсменами-любителями о пользе оздоровительного бега. Первая встреча прошла с сотрудниками Центра семейной медицины №1 — Айзадой Набиевой, Акылай Эркинбековой и Алиёй Уланбековой. По их собственному признанию, раньше они не занимались бегом. «Много работы, семейные проблемы, на физкультуру времени не оставалось, — призналась нашему корреспонденту Айзада Набиева. — Но месяц назад нам сообщили о предстоящем кроссе и попросили в нём участвовать. Как медики знаем, что без подготовки даже дистанцию в 1,5 километра пробежать сложно, поэтому после работы тренировались и поняли, что бег — это здорово. Почему мы раньше не занимались им?»

«Потому что ленились», — присоединилась к разговору Акылай Эркинбекова. — Первую неделю было тяжело заставить себя пробежать даже 500 метров. Но потом втянулись и теперь показываем неплохие результаты для нашего возраста». Алия Уланбекова пообещала подругам и журналисту сагитировать на еженедельные забеги всех сотрудников их поликлиники. «Мы, врачи, обязаны показывать пример остальным людям, как нужно бережно относиться к своему здоровью».

Сотрудники Национального госпиталя Бакыт Тологонов и Улугбек Кулукеев испытывали перед стартом небольшое волнение. Друзья-коллеги признались журналисту, что давно не принимали участие в массовых забегах. «Кругом знакомые люди, вдруг опозоримся?» — с тревогой говорили светила медицины. Но потом принялись успокаивать друг друга: «Молодёжная закалка выручит. Не зря же в студенческие годы участвовали в универсиадах». А после финиша запыхавшиеся доктора решили совершать регулярные утренние пробежки. «Надо бегать, — резюмировали они, — а то и десять шагов скоро не сможем сделать».

И ещё одна встреча, очень грустная… Пятнадцатилетнюю Зухру Тахтиеву в инвалидном кресле на старт кросса привезла её мама Назира. У девочки — ДЦП в тяжёлой форме, она даже плохо разговаривает. Но мама, как оказалось, полна оптимизма. «Зухра боится участвовать в кроссах, но очень любит массовые соревнования. Едет в коляске, улыбается, радостно машет бегунам руками. Потом весь день у неё хорошее настроение. Даже ради этого есть смысл принимать участие в соревнованиях».

Учащиеся Медицинского колледжа пустились в пляс на площадке у спорткомплекса «Газпром — детям». «Танцы — лучшая тренировка», — кричали они удивлённым прохожим. Умудрённые спортивным опытом ветераны-любители лёгкой атлетики усердно разминались в сторонке. «К бегу нужно относиться серьёзно, — сообщил нашему корреспонденту представитель одной из частных клиник Бишкека Уланбек Кариев. — Без разминки нам, старикам, можно мышцы потянуть, ступни вывихнуть. Так что лучше сейчас перестраховаться».

Если честно, хотелось поговорить ещё со многими участниками предстоящего спортивного действа — всё-таки не так много у нас пока людей, кто презирает бдения у телевизора и является поклонником здорового образа жизни. Но в эту минуту на импровизированную сцену вышли знаменитые спортсмены Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов и Жоломан Шаршенбеков. Айсулуу Тыныбекова произнесла короткую, но очень трогательную речь. «Только здоровый человек может быть успешным в жизни, — справедливо отметила наша чемпионка мира. — Хотите достигать больших целей в жизни — с завтрашнего дня выходите на беговые площадки, записывайтесь в тренажёрные залы. Порадуйте нас, профессиональных спортсменов, своими личными успехами, а мы постараемся не подвести наш родной Кыргызстан на Олимпиаде в Париже».

Потом на сцену поднялся премьер-министр Акылбек Жапаров. Глава правительства успел надеть футболку с эмблемой забега, спортивные бриджи и кроссовки. Одним словом, ничем не отличался от других участников предстоящего спортивного мероприятия. Глава правительства в своём выступлении с блеском выполнил задачу по агитации кыргызстанцев занятиями спортом. «Наша цель, — начал своё выступление премьер-министр, — мотивировать граждан вести здоровый образ жизни. Здоровье каждого кыргызстанца — сила и ресурс нашего общества.

Число неинфекционных заболеваний, к сожалению, увеличивается, возраст пациентов поликлиник и стационаров молодеет, — продолжил далее Акылбек Жапаров, — и мы должны сделать всё возможное для снижения этих тревожных показателей. В Кыргызстане спортом можно заниматься все четыре сезона, в стране действуют тысячи тренажёрных залов, игровых площадок, стадионы открыты во всех регионах республики. Любителям спорта есть, где демонстрировать свои высокие результаты и укреплять здоровье. По поручению главы государства новые школы возводятся сразу со спортивными залами. И этот факт вселяет надежду на то, что учащиеся средних учебных заведений подружатся с физкультурой и здоровым образом жизни».

В заключение своего выступления Акылбек Жапаров призвал каждого гражданина включить спорт в повседневную жизнь.

После этого спича корреспондент «Слова Кыргызстана», стоящий перед сценой, спросил премьер-министра, часто ли он сам совершает пробежки. «Нечасто, — признался Акылбек Жапаров, — но я люблю ходить, причём, подолгу, что тоже очень полезно для здоровья». Кто бы спорил, некоторые специалисты спорта и медики считают ходьбу эффективнее бега.

Наверно, поэтому глава правительства не стал принимать участие в преодолении, как говорят легкоатлеты, «полторашки», посчитав свою миссию на начавшемся мероприятии выполненной. Зато в специальной министерской группе бегунов замечены министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбек Максутов и его коллега министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. Оба известных чиновника с достоинством преодолели трассу, делали вид, что даже после преодоления дистанции бодры и энергичны, а потому охотно ответили на вопросы нашего корреспондента. «Скажу совершенно серьёзно, — отметил министр культуры, — нынешнее мероприятие очень важное по своей сути. Ведь когда простые люди узнают об участии в кроссах министров, то и сами начнут заниматься бегом». А глава Минздрава подчеркнул, что бег способствует оздоровлению практически всех органов человеческого организма, укрепляет иммунитет, в несколько раз повышает работоспособность.

Правы министры на все 100 процентов. Во всех странах мира чиновники принимают участие в различных спортивных мероприятиях, и тем самым становятся живыми примерами для своих сограждан.

Был в нашем любительском спорте удивительный человек — Пётр Никифорович Чесноков. На войне он получил тяжёлую контузию, после этого давление у Петра Никифоровича подскакивало до 190 — 200 единиц. Но он прожил до 96 лет благодаря бегу. И таких примеров можно привести немало.

Да, в нашей стране любительский спорт развит неплохо. Проходят массовые соревнования по мини-футболу, волейболу, лёгкой атлетике. Успешно себя зарекомендовала республиканская Школьная лига, в которой принимают участие ученики более 1000 средних учебных заведений страны. Но всё равно, по подсчётам специалистов оздоровительной отрасли, спортом и физкультурой у нас занимается всего лишь 15% населения Кыргызстана. Мало! В Японии этот показатель равен 70% (!), в европейских странах

40-50%. Поэтому возникает мысль: а почему бы всем министерствам и ведомствам не проводить на РЕГУЛЯРНОЙ основе праздники спорта. Да, спартакиады трудящихся у нас проходят, но далеко не во всех организациях. Понятно, заниматься физкультурой и спортом — личное дело каждого гражданина. И никакими приказами, «указявками» людей на старты не вытащишь. В таком случае, может быть, имеет смысл включить так называемые стимулирующие механизмы. Отличился, допустим, сотрудник министерства на отраслевой спартакиаде — пусть получит премию. Завоевал медаль на республиканских любительских состязаниях — начальству можно подумать о повышении его в должности. И наоборот, лежебоки и «сачки» пусть отправляются в отпуск в зимнее время. Вариантов здесь — масса. И главное, во многих странах они давно апробированы. И приносят большой эффект.

Вячеслав АНИКИН.

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