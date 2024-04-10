Временный дом

Заведующий отделом внешней политики администрации Президента Муратбек Азымбакиев встретился с Региональным представителем Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН (УВКБ ООН) в Центральной Азии Хансом Фридрихом Шоддером.

Они обсудили сотрудничество в сфере обеспечения прав беженцев, формирование законодательной базы, внедрение необходимых процедур и механизмов по определению их статуса.

Муратбек Азымбакиев отметил важную позитивную роль проектов УВКБ ООН и подтвердил приверженность кыргызской стороны к дальнейшему тесному сотрудничеству по вопросам защиты прав беженцев и выполнению своих международных обязательств.

В свою очередь Ханс Фридрих Шоддер высоко оценил двустороннее сотрудничество и значительный прогресс, достигнутый в стране, по сокращению случаев безгражданства среди беженцев, благодаря которому Кыргызстан признан в 2019 году первой страной в мире, искоренившей все подобные явления.

В завершение встречи Муратбек Азымбакиев вручил Хансу Фридриху Шоддеру Почётную грамоту Кабинета министров за его вклад в защиту прав беженцев. Он поздравил его с высокой государственной наградой и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

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