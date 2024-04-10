Полноправный голос в ММО

В штаб-квартире Международной морской организации состоялась встреча посла Кыргызстана в Великобритании У. Джусупова с генеральным секретарём ММО Арсенио Домингесом.

Генсекретарь организации поздравил Кыргызстан со вступлением в неё и приветствовал в качестве полноправного члена Международной морской организации. Глава ММО ознакомил с основными задачами, целями, структурой и текущей деятельностью Организации — одного из специализированных учреждений ООН.

Генеральный секретарь, который возглавляет Секретариат с 300 международными сотрудниками, базирующихся в штаб-квартире ММО в Лондоне, отметил, что высший руководящий орган Организации — Ассамблея, состоящая из всех государств-членов, и теперь Кыргызстан имеет свой полноправный голос в ММО.

На встрече обсуждены вопросы механизмов взаимодействия между Кыргызстаном и ММО, подготовки дорожной карты сотрудничес-

тва, которая кроме прочего включит оказание консультативной и технической помощи Кыргызстану Организацией в подготовке кадров и специалистов, модернизации и совершенствовании пароходного хозяйства страны.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня: изменение климата и его влияние на жизнедеятельность человека, безопасность морских перевозок и морской торговли. Посол отметил, что вопросы окружающей среды и изменения климата, обеспечение продовольственной безопасности и развитие международной торговли носят универсальный характер и должны рассматриваться и решаться на различных универсальных международных площадках с участием всех заинтересованных сторон.

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