Что в статусе вашем

Участие беженцев в общественной жизни страны обсудили глава Национального офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Кыргызстане (УВКБ ООН) Елена Гусева и министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики республики Алтынбек Максутов.



Елена Гусева подчеркнула особую заботу о мандатных беженцах, подчеркнув их вклад в культурную и спортивную жизнь страны, и проинформировала, что в настоящее время более ста человек находятся в подвешенном правовом статусе, что ограничивает их деятельность, в том числе участие в различных международных соревнованиях.

В свою очередь Алтынбек Максутов проинформировал собеседницу о проводимой Кабинетом министров работе по возврату этнических кыргызов по программе «Кайрылман», а также оказанию консультационной помощи переселенцам из России и Украины.

Обе стороны выразили готовность к проведению совместных мероприятий в рамках Международного дня беженца и других значимых событий. Также обсуждались вопросы интеграции беженцев через различные программы и курсы обучения.

Руководитель офиса УВКБ ООН в Кыргызстане выразила глубокую благодарность министерству за поддержку и сотрудничество в проводимых ими мероприятиях, направленных на социализацию и сотрудничество между различными сообществами Кыргызстана.

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