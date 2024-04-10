Что в статусе вашем

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Участие беженцев в общественной жизни страны обсудили глава Национального офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Кыргызстане (УВКБ ООН) Елена Гусева и министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики республики Алтынбек Максутов.
Елена Гусева подчеркнула особую заботу о мандатных беженцах, подчеркнув их вклад в культурную и спортивную жизнь страны, и проинформировала, что в настоящее время более ста человек находятся в подвешенном правовом статусе, что ограничивает их деятельность, в том числе участие в различных международных соревнованиях.
В свою очередь Алтынбек Максутов проинформировал собеседницу о проводимой Кабинетом министров работе по возврату этнических кыргызов по программе «Кайрылман», а также оказанию консультационной помощи переселенцам из России и Украины.
Обе стороны выразили готовность к проведению совместных мероприятий в рамках Международного дня беженца и других значимых событий. Также обсуждались вопросы интеграции беженцев через различные программы и курсы обучения.
Руководитель офиса УВКБ ООН в Кыргызстане выразила глубокую благодарность министерству за поддержку и сотрудничество в проводимых ими мероприятиях, направленных на социализацию и сотрудничество между различными сообществами Кыргызстана.
Дата публикации: 15:49, 10-04-2024
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