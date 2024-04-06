Студенты водникам помогли

Откликнувшись на призыв главы государства провести весенние субботники в помощь народному хозяйству страны, студенты вузов, где обучают специальностям, необходимым для водной индустрии (Аграрный университет, КГТУ и КРСУ), приняли участие в экологическом субботнике на объектах Сокулукского районного управления водного хозяйства, а точнее, на уборке территории, прилегающей к одноимённому водохранилищу.

Вместе с ними трудились и специалисты управления и Службы водных ресурсов КР. Они сделали генеральную уборку по периметру водохранилища и привели в порядок обширный участок прилегающей территории.

Сокулукское водохранилище расположено возле села Арал и наполняется водой из реки Сокулук (приток Чу) и западного БЧК. Река берёт начало с северных ледников Кыргызского хребта и образуется в результате слияния притоков Чон-Гора и Кичи-Торо. Они протекают в Чуйской долине, в том числе и через село Сокулук. Водохранилище постоянно используется для орошения сельскохозяйственных земель с помощью водоотводных каналов. Оно построено ещё в 1968 году, а его проектный объём 9 млн кубометров. Однако сегодня водохранилище сильно заилено, и фактически максимальное его наполнение около 7 млн кубометров воды. Водоём срочно нуждается в механической очистке, поскольку в прошлом году воду на полив вычерпали ещё в июле, а если бы водоём был полон, её хватило бы до конца лета.

Пока это всё благие намерения, так как не было достаточных средств на выполнение необходимых работ. Райводуправление и Служба водных ресурсов писали заявки, и вот лишь в этом году выделено 10 млн сомов, но для завершения полного цикла работ этой суммы недостаточно, как считают специалисты-водники. Поэтому очистку придётся вести, что называется, кусками и постепенно из года в год. Территория водохранилища с прилегающей инфраструктурой занимает 200 га, а подвешенная площадь составляет 4000 га. Фермеры в основном выращивают здесь сахарную свёклу, кукурузу и бахчевые культуры, которые весьма влаголюбивы и требуют обильных поливов. При нехватке воды это создаёт определённую проблему, но фермеры не прислушиваются к рекомендациям водников, и острые проблемы с орошением кочуют из года в год. Из водохранилища орошаются земли шести айылных аймаков Сокулукского района, а водохранилище напитывается из реки Сокулук и Западного БЧК.

В самом начале субботника директор Сокулукского РУВХ Максатбек Бозов, экс-начальник водохранилища Асан Токтогараев и новый его руководитель Алишер Урумов рассказали студентам об истории водохранилища и тех важных задачах и проблемах, которые приходится решать на столь ответственном участке народного хозяйства. А затем все вместе начали наводить порядок на территории, прилегающей к водоёму.

Надо отметить, что уборку территории тут стараются проводить постоянно, а очистка её после зимнего периода — мероприятие ежегодное. Кроме того, в водоёме ещё и ловят рыбу местные рыбаки и приезжающие любители. Едут сюда и просто отдохнуть от трудов праведных (рядом роща). А уезжая, нередко оставляют бумагу, пластиковую посуду, остатки еды и прочий бытовой мусор. И из года в год картина не меняется. После завершения субботника, а трудились студенты и взрослые участники до вечера, весь собранный в мешки мусор доверху загрузили на большой тракторный прицеп, который совершил несколько рейсов на свалку, расположенную по дороге на водохранилище. Там все мусорные отходы и складируются.

Субботник, разумеется, внешне облагородил привычный облик водоёма, но водохранилище нуждается в больших переменах. Более 20 лет нет освещения, есть оно лишь на башенном водовыпуске, который тоже нужно срочно ремонтировать. Необходима и срочная замена задвижек, одна из которых уже не работает, а остальные в аварийном состоянии.

После субботника хозяева угостили своих юных помощников вкусным пловом и горячим чаем. Конечно же, не обошлось и без рассказов о профессии водника, старшее поколение поделилось со своими будущими коллегами секретами очень нужной и столь необходимой для экономики страны профессии. А особо отличившимся на трудовом фронте студентам вручили памятные подарки: наушники, электронные книги на водную тематику и часы-шагомеры для здорового образа жизни.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Ирины БАЙРАМУКОВОЙ.

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