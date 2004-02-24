Без права дожить достойно

Кыргызстан оказался единственной страной в СНГ, где нет ни одного государственного хосписа для престарелых граждан, страдающих неизлечимыми болезнями. Да и понятие, что же представляет достойный уход за людьми преклонного возраста, в республике мало кто имеет. Так что зарубежные фильмы, где показывают жизнь в пансионах и хосписах, для наших граждан, к сожалению, кажутся сказками.

НЕ БЫТЬ ОБУЗОЙ

Отчаяние, крик души, а может быть, неугасающая надежда на справедливость заставили главу общественного объединения «Преодоление» Вилию Ильину обратиться через нашу газету к главе Кабинета министров Акылбеку Жапарову и депутату парламента Эльвире Сурабалдиевой с письмом о помощи, в которой сегодня нуждаются престарелые кыргызстанцы.

Причём речь не идёт о каких-то баснословных суммах, а лишь о выделении здания под хоспис, где старикам обеспечат достойное содержание и уход до окончания их жизненного пути.

Пансион для престарелых, который сегодня находится в ведении Вилии Ильиной, — единственный в своём роде. Сюда привозят тяжелобольных дедушек и бабушек. Нет, не потому, что они оказались не нужны своим родственникам. Как раз наоборот, ведь только здесь могут создать все условия именно для того, чтобы пациент чувствовал себя полноценным человеком, насколько это возможно в его ситуации.

У Вилии Ильиной работают квалифицированные сиделки, которые могут оказать первую медицинскую помощь, вовремя накормят, если нужно, помоют, дадут лекарство и просто скрасят досуг, чтобы человек хоть ненадолго забыл о своих болезнях и возрасте.

Но самое главное, ему помогают осознать, что он никому не обуза, а сохраняет своё достоинство, путь даже практически в беспомощном состоянии.

Однако количество мест здесь ограничено, да и здание, которое арендует Вилия Хамидовна под свой частный хоспис, выставлено на продажу. Если найдётся покупатель, то 50 тяжелобольных стариков просто останутся на улице.

— Мне больно и обидно за этих людей, ведь, по сути, они построили нам страну и дали те блага, которыми мы пользуемся сейчас, так неужели они не заслужили достойного ухода, когда состарились, — возмущается Вилия Ильина. — Мне тут многие возражали, дескать, у нас же есть дома престарелых, вот пусть там о стариках и заботятся. Так и хочется спросить: а вы там были? Вы видели эту заботу? Я ничего не имею против сотрудников. Они-то как раз делают всё, что в их силах, но сама система как была советская, так и осталась. Там старики доживают свой век, часто годами не выходят на улицу, лишены какого-либо общения. Разве они заслужили это своим доблестным трудом на наше с вами благо? Что же мы за потомки такие, что так относимся к своим предкам. Неужели сегодня тем лицам, которые принимают решение, не страшно? Жизнь — штука сложная, и, кто знает, может, в будущем место в хосписе понадобится тому, кто сегодня нам отказывает в нашей просьбе о стариковском достойном приюте.

«Общественное объединение «Преодоление» вот уже на протяжении 20 лет заботится о тяжелобольных людях, создавая им самые благоприятные условия для жизни. Сначала квалифицированная помощь оказывалась на дому, но 13 лет назад открылся хоспис «Дом Хамида», где сегодня живут около 50 человек.

Здесь предоставляется долгосрочный уход за людьми, страдающими деменцией, болезнью Альцгеймера, а также тем, кто из-за тяжёлого недуга не может передвигаться самостоятельно. Это люди, которых больницы если и примут, то лишь на какое-то короткое время. А что дальше? В семьях обеспечить квалифицированный уход за такими больными родные не смогут. Здесь нужны профессионалы.

Хоспис — это учреждение, которое не приносит прибыли, и оно, по сути, должно быть бесплатным, — пояснила Вилия Ильина. — Наша аудитория представлена в основном уязвимыми слоями населения, малообеспеченными гражданами, которые не в состоянии полностью оплатить высокие расходы на услуги по долгосрочному уходу… В городе есть другие пансионы, которые тоже работают с пожилыми людьми, но не с тяжелобольными, поскольку обеспечение должного ухода требует значительных финансовых средств. Создание же хосписов, финансируемых государством и донорскими вкладами, может содействовать ликвидации незаконных пансионов, где условия содержания престарелых никем не контролируются.

Наша организация, хоть и считается благотворительной, сталкивается с трудностями, так как законодательство в этой области пока недостаточно работает. Работа с благотворителями — процесс длительный, да они не в состоянии помогать нам на постоянной основе. Между тем нам приходится ежемесячно платить за аренду помещения 240 тысяч сомов. Кроме этого, ежеквартально мы оплачиваем налоги в 100 тысяч сомов. А ведь надо людям, которые ухаживают за больными, платить зарплату, стариков кормить и покупать лекарства.

Забота и уход за пожилыми — это прямая обязанность нашего государства, которому они в своё время отдали свой труд и здоровье», — говорится в письме на имя председателя правительства Акылбека Жапарова.

В ПОИСКАХ СПАСЕНИЯ

С момента, когда арендуемое здание выставили на продажу, Вилия Ильина обивает пороги госучреждений с просьбой о выделении помещения под хоспис.

— Мы предпринимали самые отчаянные попытки привлечь внимание к нашей проблеме, — продолжила Вилия Ильина. — Искали участок под строительство хосписа, но оказалось, что в Бишкеке таких нет. Тогда мы стали просить выделить нам здание. С такой просьбой мы обратились в Министерство труда, социальной защиты и миграции. Нам отказали, сославшись на то, что помещений нет. Такое же обращение направлено в Министерство здравоохранения. Глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев пошёл навстречу и согласился выделить здание в селе Арчалы. Однако одного слова министра оказалось недостаточно. Требовалось всё оформить юридически, и тут начались проблемы. Выяснилось, чтобы выделить здание под хоспис, необходимо распоряжение Кабинета министров.

В своё время соответствующие письма с просьбой о помощи были направлены на имя заместителя председателя Кабинета министров Эдиля Байсалова, но обращение осталось без ответа. То ли не дошло, а может, у высокопоставленного чиновника просто не было времени его прочесть. Не соизволила ответить и вице-мэр Виктория Мозгачёва.

Действительно, в Бишкеке под хоспис участка нет, ведь бизнес- или торговый центр важнее.

До ответа снизошел всё тот же Минздрав, который уведомил Вилию Ильину, что «в целях улучшения качества и доступности медико-реабилитационной и паллиативной помощи населению с 1.02.2024 г. приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики № 96 от 31.01.2024 года начало функционировать отделение медико-реабилитационной и паллиативной помощи с фондом 80 коек на базе Республиканского реабилитационного центра «Арчалы». В этой организации пациенты могут получать медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий. В связи с этим предлагаем сотрудничество для создания моделей паллиативной помощи через ГЧП на базе Республиканского реабилитационного центра «Арчалы», — отмечено в письме Минздрава № И-426 от 24.02.2004 года.

Однако, когда Вилия Ильина приехала в «Арчалы», представитель администрации учреждения заявил, что ни о каком приказе главы Минздрава он не знает и не собирается никого туда пускать.

— У меня было такое чувство, что земля уходила из-под ног, — призналась Вилия Хамидовна. — Я ведь не прошу денег, а лишь помещение, мы его сами отремонтируем и обеспечим достойный уход нашим старикам. Поймите, хосписы есть во всём мире. Посмотрите, как они работают за рубежом. Да там людям государство за их труд обеспечило достойную старость, а у нас они доживают свой век и каждый день молят бога, чтобы поскорее уйти. Разве это правильно? То, что предлагают в «Арчалы», — это тот же самый советский дом престарелых с больничными палатами. Конечно, там наверняка есть люди, которые готовы оказать медицинскую помощь, но не более. Профессиональные сиделки — это совсем другое. У нас людей по такой специальности нигде не готовят. Именно поэтому мы хотим открыть при хосписе школу, где обучали бы таких специалистов.

ПОНЯТИЕ ДОСТОЙНОЙ СТАРОСТИ

Примечательно, что чуть больше полутора лет назад позиция Минздрава была несколько иной.

«…Ваше письмо о концепции создания центра для пожилых людей сообщает, что данное направление является весьма актуальным и может быть инициировано по принципу государственно-частного партнёрства. Экономическая ситуация в стране в условиях ограниченности ресурсов здравоохранения не позволяет в необходимом объёме реализовать государственные программы для пожилых. Их медико-социальное обслуживание не соответствует общепринятым нормам и стандартам. Необходимо отметить, что в программе правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек — процветающая страна» отсутствуют системные государственные меры по растущим потребностям и ожиданиям людей пожилого возраста в совершенствовании медико-санитарных и социальных услуг этой группы населения. Система здравоохранения и социальной защиты населения как взаимодополняющие друг друга отрасли государства должны быть в состоянии обеспечить лицам пожилого и старческого возраста своевременную, доступную, квалифицированную, безопасную и качественную медико-социальную помощь.

Учитывая вышеизложенное, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики выражает готовность оказать содействие в рамках своей компетенции», — говорилось в письме Минздрава от 24 августа 2022 года.

Цель, ради которой Вилия Ильина готова стучаться в двери самых высоких инстанций, — благородная: обеспечить тяжелобольным людям надлежащий комфорт по условиям хосписа. Государство, по её мнению, обязано заботиться о таких гражданах, но вряд ли у него есть возможность предоставить полный объём необходимой помощи.

Миссия же ОО «Преодоление» как раз состоит в том, чтобы заполнить этот пробел и предоставить профессиональный, индивидуальный уход, который обеспечит пациентам достойное и уважительное старение, что «Преодоление» делает на протяжении 13 лет.

«Мы обращаемся с просьбой выделить подходящее здание для создания хосписа. Это поможет расширить наши возможности по предоставлению ухода и обеспечит больше людей необходимой помощью. В случае положительного решения мы готовы активно сотрудничать и адаптировать полученное здание для создания хосписа, чтобы проживание в нём было бесплатным.

Сейчас в нашем пансионе некоторые услуги предоставляются с большими скидками, а некоторые престарелые граждане и вовсе содержатся бесплатно, так как родственники не в состоянии оплатить все расходы по уходу за своими близкими. Однако качественный уход требует серьёзных денег. Львиная доля наших средств, которые мы могли бы направлять на наших пациентов, уходит на оплату аренды здания. Мы не в состоянии продолжать дальше арендовать помещение из-за большого количества бесплатных услуг. Мы готовы и дальше предоставлять долгосрочный уход за больными, но аренда за здание — непомерное бремя для нас», — указала в своём письма на имя Акылбека Жапарова Вилия Ильина.

СПРАВКА «СК»

Аналитическая информация по пожилым гражданам в Кыргызской Республике для Минздрава по запросу ОО «Преодоление» на 30 января 2024 г.

Население Кыргызской Республики находится на пороге старости: на начало 2023 года в возрасте 65 лет и старше — 378 тыс., или 5,4 процента кыргызстанцев.

Согласно шкале ООН, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше во всём населении ниже 4 процентов, то население такой страны считается молодым, если в интервале от 4 до 7 процентов — на пороге старости; если выше 7 процентов — старое.

В Кыргызской Республике эта тенденция проявится примерно к 2030 году, когда доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше приблизится к 7 процентам.

В связи с вышеизложенным, учитывая рост заболеваний среди пожилых граждан, просим оказать содействие в предоставлении помещения объединению в рамках своих возможностей.

Любовь БОРИСЕНКО.

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