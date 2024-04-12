Совместная молитва

Президент Садыр Жапаров принял участие в айт-намазе по случаю священного праздника Орозо айт в центральной мечети имени имама Сарахси в Бишкеке.

Глава государства совершил праздничную молитву вместе с прихожанами мечети.

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Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев посетил мечеть имени Сатуха Борахана, расположенную в столичном микрорайоне Джал, и вместе с местными жителями совершил праздничный айт-намаз.

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