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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Совместная молитва


Президент Садыр Жапаров принял участие в айт-намазе по случаю священного праздника Орозо айт в центральной мечети имени имама Сарахси в Бишкеке.

 

Глава государства совершил праздничную молитву вместе с прихожанами мечети.

 

***

 

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев посетил мечеть имени Сатуха Борахана, расположенную в столичном микрорайоне Джал, и вместе с местными жителями совершил праздничный айт-намаз.

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Дата публикации: 15:58, 12-04-2024

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