Совместная молитва

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров принял участие в айт-намазе по случаю священного праздника Орозо айт в центральной мечети имени имама Сарахси в Бишкеке.
Глава государства совершил праздничную молитву вместе с прихожанами мечети.
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Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев посетил мечеть имени Сатуха Борахана, расположенную в столичном микрорайоне Джал, и вместе с местными жителями совершил праздничный айт-намаз.
Дата публикации: 15:58, 12-04-2024
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