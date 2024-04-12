У нас одна цель — дружба

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова.

Стороны обсудили вопросы наращивания политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами. Торага Нурланбек Шакиев отметил, что Кыргызстан уделяет особое внимание развитию отношений с братской Азербайджанской Республикой.

«Мы братский народ со схожей историей, языком, культурой и духовными ценностями. В частности, лидеры наших стран тесно сотрудничают и способствуют укреплению отношений. Поэтому я уверен, что и далее мы продолжим укреплять сотрудничество по всем направлениям и развивать партнёрство, основанное на братстве и дружбе», — сказал торага, напомнив, что в прошлом году он принимал участие в памятном мероприятии в Баку по случаю столетия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

«В рамках этого мероприятия состоялась наша встреча с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой, где мы обсудили важные вопросы в сфере дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества», — отметил он, сообщив, что в ближайшее время планирует совершить официальный визит в Азербайджан.

«В последние годы активно развиваются кыргызско-азербайджанские межпарламентские связи. Принимаются меры и усилия в сфере реализации договорённостей, достигнутых между странами», — добавил торага, обратив внимание на деятельность Кыргызско-Азербайджанского Фонда развития.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в свою очередь отметил важную роль парламентов в развитии отношений между двумя странами и поблагодарил торага Жогорку Кенеша за его поддержку в этом направлении.

«Мы тесно сотрудничаем как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Ведь наша главная цель — это укрепление дружественных отношений между двумя братскими народами», — сказал Джейхун Байрамов и передал Нурланбеку Шакиеву слова приветствия председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сагибы Гафаровой. Кроме этого, министр, напомнив о подписанной в 2022 году декларации о стратегическом партнёрстве между Кыргызстаном и Азербайджаном, сообщил, что и в ближайшее время планируется подписание важных документов.

Отметим, что во встрече также принимали участие министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана Латиф Гандилов.

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