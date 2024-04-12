Давайте гордиться друг другом

Президент Садыр Жапаров принял премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, посетившего Кыргызстан с рабочим визитом.

Состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении и углублении сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном в политической, торгово-экономической, водно-энергетической и других областях, которые представляют взаимный интерес. Глава государства, отмечая приверженность Кыргызстана к расширению и укреплению сотрудничества с Казахстаном, подчеркнул, что для нашей страны Казахстан — это не только братское государство, но и один из основных торговых партнёров.

Стороны взаимно подчеркнули поступательный рост товарооборота между государствами за последние годы и выразили заинтересованность в дальнейшем стремлении по доведению взаимной торговли до $2 млрд за счёт проведения совместных инвестиционных и промышленных проектов. В рамках развития культурно-гуманитарных связей Садыр Жапаров призвал укреплять дружбу и стремиться к тому, чтобы кыргызы гордились казахами, а казахи — кыргызами.

Премьер-министр Казахстана передал тёплые слова приветствия от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и поблагодарил за братскую помощь в связи с наводнениями в регионах Казахстана.

В заключение Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что результаты визита и совместная работа правительств поспособствуют дальнейшему развитию двусторонних отношений между странами.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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