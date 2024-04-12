Прорыв в отношениях

Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова, посетившего с официальным визитом страну.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах связей между странами, в том числе о расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, укреплении культурно-гуманитарных связей.

Приветствуя гостя, глава государства отметил, что кыргызская сторона придаёт важное значение взаимоотношениям с Азербайджаном. Последние годы стали прорывными в истории двусторонних отношений — в 2022 году проведены два визита на высшем уровне, урегулированы все вопросы, тормозящие развитие сотрудничества между двумя странами.

Он подчеркнул, что стороны установили уровень стратегического партнёрства, создали Межгосударственный совет, учредили Кыргызско-Азербайджанский Фонд развития, подписали Соглашение о строительстве азербайджанской стороной пятизвёздочного отеля на берегу озера Иссык-Куль. Всё это свидетельствует о том, что межгосударственные отношения развиваются весьма динамично и сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне.

В беседе Садыр Жапаров передал приветствие и наилучшие пожелания Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В свою очередь министр иностранных дел Джейхун Байрамов поблагодарил Садыра Жапарова за возможность встретиться и передал слова приветствия и поздравления со священным праздником Орозо айт от Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Министр рассказал об успешно прошедших переговорах с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым, на которых обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), текущая ситуация в регионе. Пользуясь случаем, Джейхун Байрамов от имени Президента Ильхама Алиева пригласил Президента Садыра Жапарова принять участие в данном мероприятии, которое пройдёт в Азербайджане.

Стороны также отметили, что Кыргызстан и Азербайджан принимают меры по расширению сотрудничества, и Кыргызско-Азербайджанский Фонд развития — это эффективная платформа в этом направлении, посредством которой планируется реализовать приоритетные проекты в различных сферах.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

Автор: -